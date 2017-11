La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 Primera D:

Arrastra seis victorias consecutivas frente al Salaíto, pero lleva cinco cotejos sin ganar en el campeonato. El partido se juega desde las 15.30 con arbitraje de Ezequiel Yasinski. Esta tarde, Puerto Nuevo enfrentará como visitante a Argentino de Rosario en el arranque de la 11ª fecha del campeonato de Primera D en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que contará con el arbitraje de Ezequiel Yasinski. Para el Auriazul será la oportunidad de cortar una racha de cuatro encuentros sin triunfos luego de las derrotas ante Argentino de Merlo y Victoriano Arenas y los empates frente a Lugano, Juventud Unida y Liniers. Y de hacerlo frente a un rival que le trae buenos recuerdos en lo inmediato: es que el equipo de nuestra ciudad le ganó los últimos seis duelos al Salaíto, cuatro en Campana y dos en Rosario (incluida la histórica goleada 7-0 como visitante). Además, Argentino no atraviesa un buen momento en esta temporada: llega a esta fecha luego de perder 2-0 frente a Deportivo Paraguayo y suma 10 puntos en estas primeras diez jornadas de la temporada. En cuanto a lo futbolístico, el entrenador Carlos Hernández podrá volver a contar con el arquero Rodrigo Ponce De León, quien cumplió sus dos fechas de suspensión, aunque todavía está inhabilitado para ejercer la capitanía. En cambio, el DT perdió a Alexis Merlo (esguince de rodilla frente a Liniers) y tiene en duda a Alejandro González por el golpe que el "Melli" sufrió en el primer tiempo y lo obligó a salir el pasado lunes en cancha de Villa Dálmine. Otra duda surgía de la posibilidad de que Raúl Colombo vuelva a la titularidad luego de la lesión que sufrió en la rodilla y que lo marginó de las últimas presentaciones de Puerto Nuevo. De esta manera, la probable formación del Auriazul para esta tarde en Rosario sería con Rodrigo Ponce De León; Raúl Colombo o Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Pablo Godoy; MacIntyre o Alejandro González, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila.

DESDE EL ARRANQUE. EL VOLANTE PABLO SOSA VOLVERÍA HOY A LA TITULARIDAD. PRIMERA D – FECHA 11 SÁBADO - 15.30 horas: Lamadrid vs Claypole / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Juventud Unida vs Argentino de Merlo / Ramiro Magallán - 15.30 horas: Atlas vs Central Ballester / Javier Delbarba - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Puerto Nuevo / Ezequiel Yasinski DOMINGO - 15.30 horas: Real Pilar vs Deportivo Paraguayo / Lucas Brumer LUNES - 15.30 horas: Liniers vs Muñiz / Agustín Knoth - 15.30 horas: Victoriano Arenas vs Lugano / Edgardo Kopanchuk MARTES - 15.30 horas: Centro Español vs Yupanqui / Gonzalo Pereira EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 10: En 9 partidos se registraron 6 victorias para el cuadro Auriazul y 3 triunfos para el conjunto Salaito. Puerto Nuevo marcó 18 goles, en tanto que Argentino señaló 13. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 5 partidos, con 4 victorias Portuarias (8 goles) de manera consecutivas y una rosarina, en su primera visita a Campana (4 goles) COMO LOCAL ARGENTINO: jugaron 4 veces, con 2 triunfos del Salaito (9 goles) y 2 victorias para el cuadro campanense (10 goles) EL ULTIMO ENCUENTRO. Se produjo en Campana el domingo 28 de mayo de 2017, por la 28ª fecha de la Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 1 - ARGENTINO DE ROSARIO 0. Gol de Juan Peloso. Arbitraje de Jonathan De Otto. APOSTILLAS: Puerto Nuevo registra 6 victorias consecutivas ante Argentino. La última derrota frente al equipo rosarino se remonta al sábado 13 de octubre de 2012, por la 10ª fecha de la Primera D 2012/13. Fue por 3 a 1 como visitante, con goles de Mauro Bearzotti, Matías Juárez y Juan Castro para el Salaito; Milton Mancilla marcó en contra el tanto Portuario. Como visitante, el Auriazul lleva dos victorias seguidas. GOLEADORES PUERTO NUEVO: Nicolás Parodi (4), Sebastián Ferrario (2), Michel Bustamante (2), Juan Peloso (2), Maximiliano Zerbini (1), Leonel Melgar (1), Franco Coillard (1), Maximiliano Orellana (1), Ramiro Fernández (1), Mauro Danevich (1), Gastón Noir (1) y Milton Mancilla en contra (1). GOLEADORES DE ARGENTINO: Gonzalo Mazzia (3), Pablo Verón (2), Luciano Pons (2), Martín Villegas (1), Franco Calero (1), Mauro Bearzotti (1), Matías Juárez (1), Juan Castro (1) y Mauricio Benavídez (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE Fue el sábado 19 de noviembre de 2016, por la 13ª fecha de la Primera D 2016/17: ARGENTINO (R) 0 - PUERTO NUEVO 2. ARGENTINO (0): Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Cristian Rivarola, Leandro Córdoba, Franco Del Giglio, Emanuel Fabrizio, Cristian Iramáz, Alejo Vechiarello, Gastón Tedesco y Facundo Camafreita. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Franco Guzzardo, Bruno Pintos, Brian Carabajal, Emanuel Pellegrini, Julián Bembo, Alejandro Olocco y Mauricio Benavídez. PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro, Tulio Barrios, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Michel Gómez, Santiago Aguilar, Franco Colliard, Franco Buscaglia, Gustavo Roldán, Michel Bustamante y Jorge Ubiria. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Franco Piemonte, Luis Ibarra, Tadeo Mac Intyre, Carlos Occelli, Nicolás Rodríguez y Daniel Bellone GOLES: PT 5m Michel Bustamante (PN). ST 45m Michel Bustamante (PN) CAMBIOS: ST Benavídez x Del Giglio (AR), 5m Mac Intyre x Barrios (PN), 12m Bembo x Fabrizio (AR), 15m Occelli x Roldán (PN), 22m Olocco x Vechiarello (AR) y 28m Bellone x Ubiría (PUE). EXPULSADOS: ST 28m Gastón Tedesco (ARG) ÁRBITRO: Edgardo Kopanchuk CANCHA: Argentino de Rosario.

