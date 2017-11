La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 Una moto fue impactada por un Corsa en Mitre y Chiclana







La motociclista quería bajar a la avenida y no se habría percatado del paso del Chevrolet. Una motocicleta que bajaba desde la vereda a la avenida Mitre a la altura de la calle Chiclana fue impactada ayer por un auto que circulaba por la avenida en sentido hacia la plaza Eduardo Costa. No está claro si la motociclista no se percató de la proximidad del Chevrolet Corsa, que terminó provocándole diversos politraumatismos y dañándole la parte delantera de la moto. En el lugar se hizo presente una unidad de Bomberos Voluntarios que trasladó a herida al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia también participó un móvil del Comando Patrulla. No es la primera vez que se da esta dinámica de accidentes sobre la avenida Mitre, una de las arterias más transitadas de la ciudad y en donde, especialmente desde French hasta la Ruta 6, los autos suelen ganar alta velocidad y no resulta sencillo cruzar la avenida por las calles transversales como Chiclana, Pueyrredón o Las Heras.

La motociclista quería bajar a la avenida y no se habría percatado del paso del Chevrolet. #Ahora choque en Av. Mitre y Chiclana, moto 110 y Corsa Wagon, una chica de 20 años con golpes traslada Bomberos al hospital San José por precaución pic.twitter.com/PsuWvdSP02 — (@dantrila) 10 de noviembre de 2017

