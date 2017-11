La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 ”Recibíamos turistas, pero ahora no llega ni el turismo de aventura”







El gerente del Parador Travel Fast se refierió a los inconvenientes y el perjuicio económico que ocasiona el deplorable estado del acceso. Los micros que transportan turistas ahora prefieren seguir de largo, dice, por el riesgo que les representa transitar la calle Antártida Argentina. "Estamos a las puertas de la temporada turística de verano, y vemos con tristeza que los ómnibus charters que antes paraban en la terminal de Campana ahora siguen de largo", dice Claudio Cabrera, gerente de Travel Fast, la empresa que administra el parador de micros de larga distancia. Las quejas de las empresas de micros se hacen sentir desde hace tiempo, y su actitud preventiva es comprensible: la reparación de una suspensión neumática de esas costosas unidades se cuenta en muchos miles de pesos. Por otra parte, el perjuicio económico se traslada también a los trabajadores de Campana: menos viandas, menos almuerzos y cenas, significan menos trabajo para los vecinos de nuestra ciudad. Si bien en otras ciudades los paradores de micros suelen ser emprendimientos municipales, en Campana se da un caso singular: hace ya dos décadas un grupo de empresarios campanenses decidió construir Travel Fast, basado en el rubro gastronómico, y transformarlo en el parador que la ciudad hasta ese momento no tenía. Eso significó un avance en servicios y una interacción virtuosa entre lo público y lo privado. Al cabo del tiempo, esa interacción cruje y requiere una mejora urgente: la calle Antártida Argentina es una arteria pública, y el estado desastroso de esa cuadra tiene un efecto multiplicador altamente negativo. "Nos da orgullo que los turistas visiten Campana, pero esta no es la cara que queremos mostrarles apenas ponen un pie en la ciudad", concluye Cabrera, mientras se cuida de no caer él mismo en uno de los tantos cráteres que muestra la foto.

