La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 Favoreciendo al capital

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

La principal excusa para bajar el "costo laboral" mediante un importante aumento en las condiciones de explotación de los trabajadores, tal como lo propone la reforma laboral pretendida por el gobierno, es la generación de más puestos de trabajo. Por un lado esto hará que los empresarios se animen a tomar más trabajadores en blanco y por otro lado facilitaría la llegada de cuantiosas inversiones a nuestro país. Los ya famosos brotes verdes se transformarían en una catarata. Es posible que se consiga que varias empresas blanqueen a quienes están trabajando en negro, es decir que los patrones salgan de la ilegalidad para lo cual quienes ya están en blanco deben aceptar un gran retroceso en sus condiciones laborales pero la misma experiencia menemista de los 90´ nos ha demostrado que, salvo contadas excepciones, no consiguen crear más puestos de trabajo porque una empresa si no aumenta su producción no necesita más mano de obra. La "esperanza", como diría el presidente, de que esta reforma nos traerá por fin las inversiones que tanto se anuncian y no llegan, tiene su basamento en la idea de que en un mundo globalizado los países no desarrollados para crecer sin fortalecer su mercado interno mediante el consumo deben competir entre ellos para ver cuál brinda las mejores condiciones para atraer a inversiones del exterior. Esto es asegurarles mayores ganancias mediante los menores costos de producción, porque como repite Macri desde antes de ser presidente, el costo laborar es un costo más y por lo tanto debemos reducirlo. El problema está en que esta globalización permite la libre circulación a nivel mundial de capitales y bienes pero no de las personas respecto de las cuales los países más desarrollados y que generalmente ofrecen mejores salarios son cada vez más proteccionistas, incluso planeando la construcción de muros. La idea es que para que nuestro país sea atractivo para los capitales concentrados debe ofrecer mano de obra más barata que los demás países que pretenden desarrollarse mediante inversiones productivas. Es decir que los trabajadores hagan el enorme esfuerzo de contentarse con una menor retribución y menos derechos. Esto es que acepten retroceder siglos y se animen incluso a traicionar tantas luchas y a tantos mártires que lograron las conquistas que hoy gozan. La baja del costo laboral se puede lograr tanto bajando salarios como aumentando su productividad, o sea que trabajen más por igual dinero. Lo primero se está logrando con el deterioro del salario respecto de la inflación y lo segundo con esta reforma. Lo que se pretende es que los trabajadores de nuestro país cuesten menos que por ejemplo los trabajadores de Malasia, Haití o Nigeria y fundamentalmente concretar otra cuantiosa redistribución de ingresos desde abajo hacia arriba.. Resulta curioso que se diga que esta reforma se inscribe en la lucha contra la pobreza cuando se propone empobrecer a las mayorías Cabe recordar lo dicho por el propio gobierno que los trabajadores debían elegir entre salario o empleo. Ahora es ni salario ni "empleo de calidad". Es de esperar que tanto los sindicatos como los legisladores del campo popular no permitan que esta reforma prospere, por más que Macri haya dicho que se impondrá aún si los sindicatos se oponen, olvidándose del prometido consenso.

