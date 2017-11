La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 La reforma laboral como un retroceso para los trabajadores

La historia de los derechos laborales que hoy tienen los trabajadores argentinos, es una lucha centenaria que se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en donde la explotación de los trabajadores era una constante con por ejemplo 14 horas diarias de trabajo de lunes a lunes. Fueron las luchas de anarquistas y socialistas las que, de la mano del primer diputado Socialistas de América, Alfredo Palacios, se consiguieron reivindicaciones tales como la Ley de Trabajo de 8 hs y la Ley de Descanso Dominical, y la Ley de Reglamentación del Trabajo de Mujeres y Niños. Posteriormente, la lucha de las y los trabajadores en Argentinas encontró en Perón desde la Secretaria de Trabajo y luego desde el Gobierno, el impulso a una serie de medidas que los beneficiaban tales como una amplia reforma constitucional en 1949 que ampliara sus derechos y que les permitiera tener mayor participación en el reparto de los recursos nacionales, que quedó plasmado en el famoso fifty-fifty (50% para los trabajadores y 50% para los empresarios). La lucha por los derechos de los trabajadores también se vio representada en la corriente Radical Yrigoyenista, de la mano de Crisólogo Larralde, quien incorporó en la reforma de 1957 el Artículo 14 Bis. Hoy la historia de los derechos de los trabajadores se encuentra en un nuevo periodo en donde lejos de aquella tradición centenaria donde los movimientos populares, desde el peronista, pasando por el socialismo y llegando también al radicalismo popular, se ve obstaculizada por la presentación de una nueva "Reforma Laboral" que a mi entender significa un retroceso en los derechos de los trabajadores. En primer lugar, se reducen los aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las Asignaciones familiares, lo cual significa menos costos para el empleador con el consecuente desfinanciamiento del Anses. En segundo lugar, esta nueva "reforma" limita la responsabilidad solidaria en la tercerización que significa que cuando una empresa subcontrate a otra solo deberá controlar algunas cuestiones formales sobre los empleados de la sub contratada. Si el contratista cumple con esos requisitos queda eximido de toda responsabilidad solidaria. Entiéndase que la tercerización laboral suele ser utilizada como mecanismo indirecto de evasión de obligaciones laborales y reducción de salarios y esta reforma facilita el fenómeno en favor del empleador. En tercer lugar, se pone fin a la jornada laboral de 8 horas a partir de la implementación de bancos de horas mediante los convenios colectivos de trabajo. Mediante este sistema de "compensación" se pueden establecer jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar extras. En cuarto lugar, se reducen las indemnizaciones al no ser contemplados para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual, creándose el "Fondo de cese laboral" que permitirá financiar el pago de pre aviso y despido sin causa sustituyendo las obligaciones previstas al empleador. Esto facilita los despidos al suprimir el pago de una sola vez y no se garantiza que el fondo cubra la totalidad del monto de una indemnización. En quinto lugar, se crean nuevas categorías de ocupacionales que como la de "trabajador independiente" que significa pérdida de derechos para los trabajadores de micro empresas y la figura del "trabajador autónomo económicamente dependiente" que presta servicios en hasta un 80% de sus ingresos anuales, excluyéndolo del régimen de contrato de trabajo. Buscándose, como en los 90, generalizar un sistema de pasantías donde el estudiante NO es considerado un trabajador y por lo tanto no tiene reconocido derechos como tal. Y por último, se revoca la irrenunciabilidad de los derechos que surgen de contratos individuales, cuestión que se había incorporado en 2009. Se vuelve así a la norma de 1976. Y se reduce el plazo para iniciar juicios laborales de 2 a 1 año, profundizándose la reducción que había realizado la última dictadura que pasó de 4 a 2. En definitiva, esta "Reforma Laboral" viene a terminar con decadas de luchas y conquistas de los trabajadores que han dignificado a los mismos, principalmente desde el peronismo, pero también con grandes contribuciones de otras corrientes políticas como la radical y la socialista. Ponerle un freno a esta reforma es ponerle un freno a esa concepción política y económica que entiende al trabajador como una mera mercancía cuyo valor de mercado debe ser bajo para poder "liberalizar las fuerzas de producción". Una visión deshumanizada e individualista que pone al servicio de las grandes empresas y corporaciones la dignidad del pueblo.

