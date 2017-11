La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 Coca-Cola analiza frenar una inversión por US$ 1.000 millones en el país por la suba de impuestos







Así lo afirmó la compañía norteamericana al diario La Nación. Es por los cambios impulsados por el Gobierno Nacional en la reforma tributaria para las bebidas azucaradas, que pasarían a tributar de un 4-8% a un 17%. Luego de la eliminación de los aumentos previstos de los impuestos internos al vino y la cerveza, la empresa Coca-Cola salió ayer con los botines de punta: dijo que analiza frenar una inversión por US$ 1000 millones anunciada al presidente Mauricio Macri durante 2016. El análisis de retrotraer los millonarios desembolsos fue confirmado por la empresa norteamericana, según consigna La Nación. Sin embargo, la versión la habían echado a rodar sus proveedores, fundamentalmente los azucareros, por la mañana. El jueves, el Gobierno anunció que daría marcha atrás con los impuestos internos anunciados la semana pasada para el vino (iba a pasar de 0% a 10%), el champagne, los espumantes y la cerveza (que iba de 8% al 17%). Sin embargo, dejó sin cambios las alzas previstas para las bebidas azucaradas (entre ellas las gaseosas) y las bebidas espirituosas. Las gaseosas pasarán de tributar entre 4% y 8% a un 17%. "Nos dicen que en Coca-Cola están pensando dar marcha atrás con las inversiones anunciadas", contaron a este medio los azucareros. "Además, están amenazando con no comprar más frutas, citrus, jugo, entre otras cosas", afirmó el industrial y dijo que estas medidas pegarían con fuerza sobre todo en el noroeste argentino. Ayer en el Gobierno descartaban dar marcha atrás con la suba de impuestos pero pensaban en tomar algunas acciones para mitigar el impacto en esa región. El presidente Mauricio Macri mantuvo un encuentro con autoridades de Coca-Cola en Nueva York, en su reciente visita. Les dijo que el tema se seguiría abordando en los próximos días. "El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que incrementa los impuestos internos a las bebidas azucaradas, la Resolución 415-E/217 del Ministerio de Energía y Minería por la cual se dispuso reducir unilateralmente el precio del bioetanol en un 29% y el proyecto sobre los aportes patronales donde se propone eliminar el crédito fiscal hoy vigente sobre la masa salarial según la zona del país: atenta contra la subsistencia de productores de caña de azúcar de las provincias del NOA y generará importantes pérdidas de puestos de trabajo en toda la cadena sucroalcoholera", indicaron en un comunicado la Unión de Cañeros Independientes. "El incremento de los impuestos internos sobre las bebidas azucaradas con un Producto Natural como es el azúcar, fundado en opiniones sin base científica sobre nutrición y beneficiando a bebidas endulzadas con edulcorantes sintéticos con tasa 0%, tendrá un impacto negativo en los precios del azúcar debido a la baja demanda de los mismos", agregaron.



