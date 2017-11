La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 La Provincia insiste por completar $65.000 millones para el Fondo del Conurbano







Si bien recibirá casi $20.000 millones por la propuesta de Nación, Vidal quiere seguir en la discusión para triplicar ese monto. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró este viernes que el gobierno provincial seguirá la discusión con la Nación y los gobernadores hasta completar los 65.000 millones de pesos que corresponden al Fondo del Conurbano. Lacunza relativizó los casi 20.000 millones de pesos anuales que ofrece la gestión de Mauricio Macri para poner fin al conflicto por el Fondo del Conurbano, dado que ese dinero "no cambia el equilibrio" de las cuentas públicas bonaerenses. "Reponer a la Provincia lo que recibió hasta hace 15 años equivale a 65.000 millones de pesos por año", dijo el funcionario, quien aclaró que la gobernadora María Eugenia Vidal quiere avanzar en la discusión con sus pares del resto del país para ir hacia ese monto. El ministro celebró no obstante que tras dos años críticos para las finanzas bonaerenses ahora ya no tenga que enfocarse sólo en "evitar la crisis" sino en aumentar el crecimiento potencial de los próximos años. En declaraciones a Radio Con Vos, Lacunza dijo que sentía la necesidad de "relativizar los montos: 20.000 millones de pesos es mucho dinero, pero lo que debería recibir la provincia de Buenos Aires en términos del Fondo del Conurbano son 65.000 millones".

El ministro de economía, Hernán Lacunza, relativizó los casi 20.000 millones anuales que ofrece Nación, dado que ese dinero "no cambia el equilibrio" de las cuentas públicas bonaerenses. Macri recibió a gobernadores para negociar un pacto fiscal El presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada a los gobernadores con el propósito de acordar un pacto fiscal para bajar el déficit y eliminar impuestos distorsivos, propuesta que será estudiada por las provincias, que de no mediar contratiempos la avalarán la semana próxima. A su regreso de la gira por Nueva York, el jefe de Estado reunió a los mandatarios provinciales en el Salón Eva Perón, en lo que fue el primer encuentro sectorial para intentar llegar a "consensos básicos". "Presentamos una propuesta de consenso fiscal que involucra varias cuestiones. La primera es la ratificación del compromiso de la Nación y las provincias de avanzar en un sendero firme y gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas", afirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Dijo que también se habló sobre "la necesidad de ir hacia una reforma tributaria tanto a nivel nacional, como subnacional, para bajar el peso de los impuestos distorsivos sobre la economía". La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima y en el medio habrá reuniones de funcionarios nacionales con las provincias para "pulir" el acuerdo y "escuchar las inquietudes y las contribuciones de cada jurisdicción", señaló el referente desarrollista. "Lo que vamos a discutir en esta semana son cuestiones particulares, impactos particulares de lo que estamos promoviendo. Obviamente, las provincias también tienen que hacer sus números. Vamos a trabajar intensamente para ir al jueves con la posibilidad cierta de poder firmar este acuerdo o consenso fiscal que estamos proponiendo", agregó.

