Chevallier: este domingo a las 20.30 habrá otra vez un servicio directo a Once

El colectivo comenzará su recorrido sin pasajeros desde "Los Lingotes". Este domingo habrá un nuevo servicio especial directo de Chevallier a Once, Ciudad de Buenos Aires, que comenzará su recorrido sin pasajeros a las 20:30 desde "Los Lingotes" –avenida Mitre y Simini-. Según comunicaron desde la Dirección de Tránsito y Trasporte del Municipio, el colectivo realizará su recorrido habitual, haciendo su última parada en la rotonda de Mc Donald’s. Este servicio especial, se logró tras gestiones que realizó el Municipio ante la empresa a los efectos de dar respuesta a uno de los reiterados reclamos de los vecinos que viajan en colectivo cada domingo a Capital Federal; y éste llega a Campana lleno desde Zárate.



