La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 La cocina de la abuela Berta:

Tortilla de rescoldo y Anchi

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Estamos en la semana de la Tradición: no nos olvidemos que la tradición tiene que ver con hábitos y costumbres de todo el país. Hoy los propongo es una de las recetas más fáciles y tradicionales de nuestro campo: la tortilla asada al rescoldo. Estamos en la época que se hacen ricos asados, así que si van a prender el fuego, ¿Por qué no intentarlo? Además, de yapa, les propongo una receta tradicional de nuestro norte, con un elemento bien autóctono de América: el maíz. TORTILLA DE RESCOLDO Ingredientes: - 1 kilo de Harina - 1 taza de grasa de pella derretida - 3/4 taza de Agua caliente - 1 cucharadita de sal Preparación: Mezclar el agua con la sal y unirla con la grasa caliente sobre una superficie lisa, o tabla de amasar, colocar la harina y hacer un hueco en el centro, mezclando, poco a poco con los dedos. No se debe apretar la mezcla. Cuando esté la harina mezclada con el agua y la grasa, trabajar la masa durante 8 minutos. Hacer un cilindro y cortar en 12 trozos iguales. Formar cada tortilla dándole el tamaño de un pan, pero aplastado. Para cocer tortillas al rescoldo, necesita tener la ceniza caliente, obtenida de un fuego prendido y hecho brazas. Las tortillas deben cocerse al rescoldo, es decir entre las cenizas. Manténgalas cubiertas con las cenizas durante 7 a 8 minutos. Retírelas y con un cuchillo quite las partes y orillas más quemadas y las cenizas. No hacerlas ni muy finitas ni muy gordas y lo ideal comerlas calentitas. ANCHI Ingredientes: - 1/2kilo de harina de maíz (polenta) - ½ taza de jugo de naranja - 5 cucharadas de azúcar - 1y1/2 de agua - 50 grs. de pasas de uvas sin semilla (optativo) Preparación: Se pone a hervir el agua, cuando rompe el hervor se hecha la polenta en forma de lluvia, mezclando a fuego suave para que no se agrume ni pegue. Cuando se ha espesado, se agrega el azúcar y el jugo de naranjas, se mezclan para que se integren los sabores, se incorporan las pasas de uva. Se vuelca en una fuente cuadrada o alargada. Cuando esta fría se corta en cubitos. Se puede cubrir con miel, con miel de caña, con arrope, con melaza (Kero). A mí me encanta con arrope riojano o del norte cordobés ¿y a vos? Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Tortilla de rescoldo y Anchi

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: