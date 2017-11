P U B L I C





ANOCHE COMENZÓ LA OCTAVA FECHA Con dos partidos, ayer se puso en marcha en la 8ª fecha del Nacional B. Por un lado, Almagro rescató un punto en su visita a Atlético Rafaela tras igualar 1-1; mientras que en Mendoza, Indepediente Rivadavia y Guillermo Brown empataron sin goles. De esta manera, el equipo de Puerto Madryn llegó a los 13 puntos y alcanzó la línea de Villa Dálmine y Juventud Unida, quedando a dos del líder Agropecuario (15). En tanto, hoy se disputarán otros tres encuentros: Aldosivi (que puede llegar a 14 puntos y quedar como escolta) vs Flandria, desde las 17 horas; Quilmes (que también puede llegar a los 14 puntos) vs Nueva Chicago desde las 17.05 horas con televisación de TyC Sports; y Sarmiento de Junín vs Santamarina de Tandil, desde las 18 horas. Esta tarde, el plantel Violeta realizará su último entrenamiento antes de recibir al elenco puntano. De la Riva no realizaría cambios. Esta tarde, en el estadio de Mitre y Puccini, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento antes de recibir mañana a Estudiantes de San Luis por la octava fecha del campeonato del Nacional. El encuentro, que se jugará desde las 15 horas con arbitraje de Bruno Bocca, le significará al Violeta la posibilidad de volver a la victoria luego del agónico empate que firmó ante Deportivo Riestra el pasado lunes en condición de visitante. Y como el rendimiento del equipo lo dejó muy conforme y no cuenta con lesionados ni suspendidos, el entrenador Felipe De la Riva no realizaría modificaciones en la formación titular. Es decir que Villa Dálmine presentaría mañana a Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En tanto, de acuerdo a la lista de convocados, habría dos novedades en el banco de suplentes: el regreso de Marcelo Tinari (había estado frente a Los Andes y su lugar lo ocupó Cristian González ante Riestra) y la aparición del juvenil delantero Francisco Nouet (desplaza a Favio Durán). Por su parte, Estudiantes de San Luis partió anoche rumbo a nuestra ciudad y lo hizo con una delegación de 20 jugadores. Los elegidos por el "Turco" Omar Asad en esta oportunidad son: Facundo Lupardo, Emanuel Sacha Becerra, Brian Sosa, Jonathan Mazzola, Matías Conti, Nicolás Fernández, Maximiliano Bustos, Mateo Castellano, Federico Freire, Israel Roldán, Matías Acuña, Facundo Coria, Alejo Distaulo, Agustín Curima, Gastón Ada, Brian Cuello, Facundo Quiroga, Leonel Felice e Ismael Zapata. .

RAMIRO LÓPEZ SERÁ EL VOLANTE POR IZQUIERDA.







Nacional B:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir a Estudiantes (SL)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: