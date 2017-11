La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Argentino

Por Gustavo Belsué







ENCUENTRO Nº 10: En 9 partidos se registraron 6 victorias para el cuadro Auriazul y 3 triunfos para el conjunto Salaito. Puerto Nuevo marcó 18 goles, en tanto que Argentino señaló 13. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 5 partidos, con 4 victorias Portuarias (8 goles) de manera consecutivas y una rosarina, en su primera visita a Campana (4 goles) COMO LOCAL ARGENTINO: jugaron 4 veces, con 2 triunfos del Salaito (9 goles) y 2 victorias para el cuadro campanense (10 goles) EL ULTIMO ENCUENTRO. Se produjo en Campana el domingo 28 de mayo de 2017, por la 28ª fecha de la Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 1 - ARGENTINO DE ROSARIO 0. Gol de Juan Peloso. Arbitraje de Jonathan De Otto. APOSTILLAS: Puerto Nuevo registra 6 victorias consecutivas ante Argentino. La última derrota frente al equipo rosarino se remonta al sábado 13 de octubre de 2012, por la 10ª fecha de la Primera D 2012/13. Fue por 3 a 1 como visitante, con goles de Mauro Bearzotti, Matías Juárez y Juan Castro para el Salaito; Milton Mancilla marcó en contra el tanto Portuario. Como visitante, el Auriazul lleva dos victorias seguidas. GOLEADORES PUERTO NUEVO: Nicolás Parodi (4), Sebastián Ferrario (2), Michel Bustamante (2), Juan Peloso (2), Maximiliano Zerbini (1), Leonel Melgar (1), Franco Coillard (1), Maximiliano Orellana (1), Ramiro Fernández (1), Mauro Danevich (1), Gastón Noir (1) y Milton Mancilla en contra (1). GOLEADORES DE ARGENTINO: Gonzalo Mazzia (3), Pablo Verón (2), Luciano Pons (2), Martín Villegas (1), Franco Calero (1), Mauro Bearzotti (1), Matías Juárez (1), Juan Castro (1) y Mauricio Benavídez (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE Fue el sábado 19 de noviembre de 2016, por la 13ª fecha de la Primera D 2016/17: ARGENTINO (R) 0 - PUERTO NUEVO 2. ARGENTINO (0): Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Cristian Rivarola, Leandro Córdoba, Franco Del Giglio, Emanuel Fabrizio, Cristian Iramáz, Alejo Vechiarello, Gastón Tedesco y Facundo Camafreita. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Franco Guzzardo, Bruno Pintos, Brian Carabajal, Emanuel Pellegrini, Julián Bembo, Alejandro Olocco y Mauricio Benavídez. PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro, Tulio Barrios, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Michel Gómez, Santiago Aguilar, Franco Colliard, Franco Buscaglia, Gustavo Roldán, Michel Bustamante y Jorge Ubiria. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Franco Piemonte, Luis Ibarra, Tadeo Mac Intyre, Carlos Occelli, Nicolás Rodríguez y Daniel Bellone GOLES: PT 5m Michel Bustamante (PN). ST 45m Michel Bustamante (PN) CAMBIOS: ST Benavídez x Del Giglio (AR), 5m Mac Intyre x Barrios (PN), 12m Bembo x Fabrizio (AR), 15m Occelli x Roldán (PN), 22m Olocco x Vechiarello (AR) y 28m Bellone x Ubiría (PUE). EXPULSADOS: ST 28m Gastón Tedesco (ARG) ÁRBITRO: Edgardo Kopanchuk CANCHA: Argentino de Rosario.

