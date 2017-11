A la Primera División de Villa Dálmine le correspondió el honor de obtener el campeonato de la Liga Campanense de Fútbol de 1961, evento que se debió postergar hasta el año siguiente como consecuencia de la disputa del entonces tradicional torneo regional "Río Paraná" Hermanos Brown, en el cual nuestra selección logró un meritorio subcampeonato. La primera parte del certamen local, jugada en 1961, comprendió ocho partidos. La segunda, otros seis. Villa Dálmine sumó 11 victorias, un empate y dos derrotas. Marcó 43 goles a favor y sufrió 17 en contra. Eran los tiempos de Jorge Twyford, Norberto Prelato y Víctor Moyano, Juan Carlos Ramírez, Carlos A. Agnes y Juan C. Vergara, Néstor Panno, Rodríguez, Rubén Amaya, Aroldo Russo y Osvaldo Lúquez. Además, entre otros valores, también jugaron Héctor Aguilar, Ricardo Zucconi, Juan Dealascio y Pedro Fabre, siendo el director técnico Carlos Alberto Agnes. En 1961, se registraron los siguientes marcadores: Villa Dálmine 4 - San Lorenzo 1; Villa Dálmine 4 - River Plate 1; Villa Dálmine 2 - Defensores de Campana 1; Villa Dálmine 2 - 9 de Julio 0; Villa Dálmine 5 - El Pibe 0; Villa Dálmine 4 - Puerto Nuevo 2; Villa Dálmine 3 - Sol Argentino 1; Villa Dálmine 2 - Plaza Italia 1. Y en 1962: Villa Dálmine 3 - River Plate 1; Villa Dálmine 7 - El Pibe 2; Villa Dálmine 1 - Sol Argentino 2; Villa Dálmine 3 - Puerto Nuevo 3; Villa Dálmine 3 - Plaza Italia 1; Villa Dálmine 0 - Cometarsa 1. En esta segunda parte, por haberse desafiliado, no jugaron San Lorenzo, Defensores de Campana y 9 de Julio, al tiempo que se incorporó el Club Cometarsa, que luego sería el campeón de 1962. Las estadísticas y los detalles, que reflejan las performances cumplidas por la divisa "Violeta", quedan expuestas en esta nota para su valorización. Sus deportistas han contribuido a esta exitosa campaña. Lucharon con leal cariño en defensa de esa divisa de incipiente trayectoria en el quehacer del deporte, pero pródiga en halagos, consecuencia de una política de sólido respaldo, que si bien fue muy positiva para esta querida institución, también resultó, con el transcurrir del tiempo, perjudicial para las otras entidades, ya que por el motivo señalado, los mejores deportistas (en su gran mayoría de nuestro medio) querían jugar en Villa Dálmine, no sólo fútbol, sino también en otras disciplinas deportivas, debilitándose los clubes rivales. Aquella temporada del 61 fue el feliz comienzo de Villa Dálmine en los Torneos de AFA, ingresando en la Tercera de Ascenso (luego categoría de Aficionados y posteriormente Primera D), donde al superar en los partidos finales a Arsenal de Sarandí lograría otra vuelta olímpica, aunque de mayor relevancia. Luego, en 1962, prosiguió su buen andar con otra campaña destacada en Primera C, categoría en la cual peleó palmo a palmo el título con Deportivo Italiano, logrando finalmente los "itálicos" el tan deseado campeonato, y resultando el Violeta su escolta. Por iniciativa de los jugadores del equipo de Primera C y un núcleo de dirigentes y asociados de Villa Dálmine, se procedió a premiar la labor de tres hombres vinculados muy estrechamente con la actividad futbolística del club. Los distinguidos fueron: Renato Togni, a quien le cupo la responsabilidad de dirigir el fútbol de Villa Dálmine cuando fue encauzado hacia los torneos oficiales de la Liga Campanense; Carlos Agnes, por su activa gestión en la Liga; y Domingo Pepe, por su tarea en el equipo de Primera C. A los tres se le hizo entrega de artísticas plaquetas, tarea que estuvo a cargo del gerente general de Dálmine SAFTA, Ilario Testa, y del periodista Alberto Rual. En aquellos tiempos Villa Dálmine, como lo quería el gerente de Explotación de Dálmine, ingeniero Ezio Uppi, era un niño rico, dueño de victorias inolvidables, y por eso "ligaba de todo".

Por el Camino del Recuerdo:

El Villa Dálmine Campeón de la Liga Campanense

Por Héctor Taborda

