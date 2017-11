Esta tarde se juegan los ocho repechajes para definir qué equipos avanzan a los Octavos de Final junto a los mejores ocho de la fase regular.

Esta tarde se disputará la etapa de reclasificación de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana que culminó su fase regular y ahora ingresó en los playoffs, la etapa que definirá al campeón mediante partidos de eliminación directa.

La segunda ronda de la fase regular concluyó el pasado sábado con la disputa de la 15ª fecha. Fue entonces cuando se terminaron de definir los ocho equipos que avanzaron directamente a los Octavos de Final y los 16 que hoy disputarán el reclasificación (los ubicados del 9º al 15º lugar de la Zona Campeonato; y los primeros nueve de la Zona Repechaje). En tanto, seis equipos (de los 30 que iniciaron el campeonato) ya quedaron eliminados.

Los resultados y goleadores de la 15ª fecha de la segunda ronda fueron:

ZONA CAMPEONATO

-Pago al Toque 0 - Interacero 9. Goles: Juan Cruz Carello (4), Tomás Gatti (4) y Matías Aguilera (ISA).

-La Chancleta de Neymar 1 - Académicos/Ameghino Servicios 2. Goles: Sebastián Allogio (LCN); Ignacio Gavazzi y Emilio Boveri (AAS).

-Hierros Campana 2 - Tarantula FC 2. Goles: Juan Pablo González y Julián Rodríguez (HIE); Nicolás Pepe y Lautaro Lescano (TFC).

-Amarula FC 4 - Paso a Paso/Cerveza La Reserva 1. Goles: Emiliano Forgione (2), Federico Vener y Roberto Jendrulek (AFC); Adrián Sassone (PAP).

-Carpintería Metálica Curti 3 - Super Mc Cottas/JCO 3. Goles: Matías Rojas, Fernando Canci y Francisco Albornoz (CMC); Kevin Fox (2) y Martín Garrido (SMC).

-Branca FC 0 - Transportes Espartaco 2. Goles: Juan Pablo Moreira (2) (TRA).

-Italianísimas FCA 3 - Lavadero Mr. Wash 1. Goles: Maximiliano Márquez (2) y Federico Gasperi (ITA); Javier Guzmán (LMW).

Libre: Panadería Fénix/Distrihuev

ZONA REPECHAJE

-El Muro FC 0 - Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 2. Goles: Javier Pons (2) (INM).

-Carnicería El Apo 3 - La Era Repuestos/Automotores Gallego 2. Goles: Sergio Loyola, Juan Savastano y Favio González (CEA); Kiki Bittencourt y Agustín Lucero (LER).

-Cervecero 4 - La Negrita 3. Goles: Gustavo Benítez (2), Ariel Malarino y Agustín Graff (CER); Augusto Martín (2) y Agutín Parrilla (LAN).

-Mirtha La Pantera 2 - Cabañas Yerua/Carnicería Belén 2. Goles: Ramiro Litardo (2) (MLP); Federico Unrein y Federico Díaz (CYCB).

-Humilde Team 6 - Amigos de Ronaldo 1. Goles: Juan I. Díaz (2), Elías Mezzelani, Joaquín Albano, Franco Toloza y Brian Montero (HUT); Santiago Medici (ADR).

-Plegadoras Migueles 1 - Esturión 1. Goles: Santiago Gorosito (PLE); Rodrigo Rossi (EST).

-CyL/El Buen Sabor 4 - La20 7. Goles: Matías López, Maxi Coronel, Rodrigo Mezza y Enzo Roldan (CYL); Nicolás Bravo (4) y Álvaro Medina (3) (La20).

Libre: Paliza Táctica

POSICIONES

ZONA CAMPEONATO: 1) Italianisimas FCA, 34 puntos; 2) Amarula FC, 29 puntos; 3) Lavadero Mr. Wash, 29 puntos; 4) Carpintería Metálica Curti, 27 puntos; 5) Interacero, 22 puntos; 6) Hierros Campana, 22 puntos; 7) Transportes Espartaco, 20 puntos; 8) La Chancleta de Neymar, 17 puntos; 9) Académicos/Ameghino Servicios, 16 puntos; 10) Branca FC, 15 puntos; 11) Tarántula FC, 14 puntos; 12) Super Mc Cottas/JCO, 13 puntos; 13) Paso a Paso/Cerveza La Reserva, 13 puntos; 14) Panadería Fénix/Distrihuev, 13 puntos; 15) Pago al Toque, 10 puntos.

ZONA REPECHAJE: 1) Humilde Team, 33 puntos; 2) Cabañas Yerua/Carnicería Belén, 31 puntos; 3) Amigos de Ronaldo, 29 puntos; 4) Mirtha La Pantera, 26 puntos; 5) Esturión, 25 puntos; 6) La 20, 24 puntos; 7) CyL/El Buen Sabor, 23 puntos; 8) Plegadoras Migueles, 23 puntos; 9) Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas, 21 puntos; 10) La Era Repuestos/Aut. Gallego, 20 puntos; 11) Paliza Táctica, 15 puntos; 12) Carnicería El Apo, 13 puntos; 13) Cervecero, 7 puntos; 14) La Negrita, 6 puntos; 15) El Muro FC, 3 puntos.

PLAYOFFS

Con estas posiciones, los equipos que avanzaron directamente a Octavos de Final son: Italianísimas FCA, Amarula FC, Lavadero Mr Wash, Carpintería Metálica Curti, Interacero, Hierros Campana, Transportes Espartaco y La Chancleta de Neymar.

En tanto, por los otros ocho boletos a esa instancia jugarán hoy: Tarántula FC vs. CYL/El Buen Sabor (15.00 horas); Humilde Team vs. Cabañas Yerua/Carnicería El Apo (15.00); Panadería Fénix/Distrihuev vs. Mirtha La Pantera (16.15); Académicos/Ameghino Servicios vs. Inmatel/MM Inst. Eléctricas (16.15); Paso a Paso/Cerveza La Reserva vs. Esturión (17.30); Pago al Toque vs. Amigos de Ronaldo (17.30); Super Mc Cottas/JCO vs. La 20 (18.45); y Branca FC vs. Plegadoras Migueles (18.45);

En tanto, los equipos que ya quedaron eliminados de este torneo son: La Era Repuestos/Aut. Gallego; Paliza Táctica; Carnicería El Apo; Cervecero; La Negrita; y El Muro FC.

GOLEADORES: 1) Matías Marchan (Pago al Toque), 35 goles; 2) Matías López (CYL/El Buen Sabor), 30 goles; 3) Nicolás Bravo (La 20), 28 goles; 4) Agustín Carreras (Super Mc Cottas/JCO), 27 goles; 5) Federico Díaz (Cabañas Yerua/Carnicería Belén), 26 goles; 6) Juan José Fraccaroli (Humilde Team), 22 goles; 7) Santiago Gorosito (Plegadoras Migueles), 21 goles; 8) Juan Pablo Moreira (Trans. Espartaco), 21 goles; 9) Matías Rojas, 21 goles..