Lara Barbería obtuvo el oro en la posta 4x100. Eric Muga, Paula Díaz y Agostina Ríos también cosecharon medallas. El pasado fin de semana se desarrolló en Rosario el Campeonato Argentino Sub 23 de Atletismo, donde representantes del Club Ciudad de Campana lograron cosechar cinco medallas en total como integrantes de la Selección de la Provincia de Buenos Aires. La performance que más resaltó fue la de Lara Barbería, quien se colgó una medalla de oro al ser partícipe de la Selección de Buenos Aires que se impuso en la posta 4x100. También fue muy destacada la actuación de Paula Díaz, quien estableció su mejor marca en Lanzamiento de Jabalina (39,40 metros) y de esa manera terminó en el segundo puesto de la prueba. Además, fue 6ª en Lanzamiento de Bala y 7ª en Salto en Largo. En tanto, Agostina Ríos cosechó dos podios: fue tercera en los 400 metros con vallas y fue partícipe de la posta 4x400 de Buenos Aires que logró la medalla plateada. Finalmente, Eric Muga se coronó subcampeón argentino Sub 23 en Lanzamiento de Bala, algo que no pudo repetir en Lanzamiento de Disco, prueba en la que finalizó en 4ª posición. Además de esas actuaciones consagradas con podios, en representación del CCC también compitieron Juan Martín Marquine (4º en Salto en Alto) y Rodrigo Salazar (5º en 3.000 metros con obstáculos). Todos los atletas del Club Ciudad de Campana fueron acompañados por su entrenador Diego Marquine, quien formo parte del cuerpo técnico de la Selección de la Provincia de Buenos Aires.

BIEN PREPARADOS. LOS ATLETAS TRICOLORES JUNTO AL ENTRENADOR DIEGO MARQUINE.



Atletismo:

Atletas del CCC lograron cinco podios en el Argentino Sub 23

