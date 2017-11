La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/nov/2017 Handball:

La Primera Caballeros cayó ante All Boys en duelo de punteros











Publicidad Fue por 20 a 18, luego de desaprovechar la diferencia de cinco goles que habían conseguido en el primer tiempo. Luego de la derrota en condición de visitante ante Chacarita, la Primera Caballeros del Campana Boat Club buscaba revancha frente a All Boys, equipo con el que compartía la cima de la Séptima División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Sin embargo, a pesar de un primer tiempo que le resultó favorable, el equipo dirigido por Eduardo Godoy volvió a caer (20-18 esta vez) y, a una fecha del final, terminó retrocediendo hasta la cuarta posición. Ante All Boys, a fuerza de defensa y buena contundencia para convertir en el arco rival, el CBC terminó el primer tiempo con una ventaja de cinco goles (10-5). Así, todo indicaba que el partido estaba bien encaminado para los de nuestra ciudad y que la presencia de Javier Novo en el arco era determinante (tuvo una gran tarde con una efectividad del 70% de atajadas en la primera parte). Sin embargo, todo fue diferente en el segundo tiempo, porque la defensa del CBC ya no tuvo la misma solidez y los visitantes se fueron acercando de a poco en el marcador para terminar dando vuelta la historia y quedarse con el triunfo por dos goles de diferencia: 20-18. Los 18 goles del Boat Club fueron anotados por Franco Parrilla (4), Tomás Soto (3), Julián Barletta (3), Daniel Sirolli (2), Jonathan Sigura (2) y Damián Mosqueira (3). Con este resultado, el equipo de nuestra ciudad perdió la punta y hoy se ubica en la cuarta posición con 13 unidades, a dos de los punteros, Lomas y All Boys. Por eso, cuando sólo le resta un partido (mañana domingo frente a Instituto San Pablo), el CBC debe ir en busca de la victoria para al menos tratar de terminar en el segundo puesto y esperar luego lo que disponga FEMEBAL para la conformación de la Sexta División el año que viene. Es que el Campana Boat Club está en Séptima la FEMEBAL aún no determinó el sistema de ascensos para el año que viene (dependerá de cuántos equipos nuevos se inscriban en Séptima). POSICIONES: 1) All Boys, 15 puntos; 2) Municipio de Lomas, 15 puntos; 3) Aux Merlo B, 14 puntos; 4) Campana Boat Club, 13 puntos; 5) San Telmo B, 12 puntos; 6) Chacarita Juniors, 11 puntos; 7) Instituto San Pablo, 9 puntos; 8) Wilde San Mauricio, 6 puntos.

UNA SEGUNDA PARTE FATAL. AL CABO DEL PRIMER TIEMPO, EL CBC SE IMPONÍA 10-5. EN EL COMPLEMENTO PERDIO SOLIDEZ SU DEFENSA Y TAMBIÉN EFECTIVIDAD SU ATAQUE.

Handball:

La Primera Caballeros cayó ante All Boys en duelo de punteros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: