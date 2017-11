La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/nov/2017 El Presupuesto Municipal crecerá un 16% para el próximo año











MIGUEL IBARRA, SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL MUNICIPIO.

Para el 2018, el Municipio planificó erogaciones por casi 1.500 millones de pesos. El proyecto ingresado en el HCD prevé además una nueva reforma del organigrama municipal, con la creación de la Secretaría de Descentralización y la supresión de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, cuyas funciones pasarían en su mayoría a depender de la Jefatura de Gabinete. El presupuesto municipal 2017 ya se encuentra siendo analizado por las distintas bancadas que conforman el Honorable Concejo Deliberante. El documento, presentado hace 10 días, prevé erogaciones por un total de 1.499.101.012 pesos, lo que representa un aumento de casi el 16% respecto a las del año pasado. Pero, además, el proyecto remitido al Departamento Legislativo implica también una nueva reforma del organigrama del Estado local, con la creación de una nueva secretaría que absorberá importantes funciones de Obra Pública y la supresión de la de Cultura, Educación y Turismo –vacante desde hace largo tiempo-, que pasaría a formar parte de la Jefatura de Gabinete. Algunas bancadas opositoras barajaban la posibilidad que, a partir de la información que manejaban de las cuentas municipales, el Gobierno presentase antes del Presupuesto 2018 una ampliación del corriente, tal como había sucedido el año anterior. Sin embargo, desde Hacienda se remitió la proyección para el año entrante, que presenta una suba similar a la inflación promedio estimada para el 2018. "El aumento del presupuesto es del 16% y de los fondos de libre disponibilidad, del 18%", precisaba este sábado una fuente municipal ante la consulta de LAD. Ayer también, una nota de la agencia Télam citaba un informe del Banco Ciudad que ubicaba el aumento de precios en ese orden. De los $1.499.101.012 que el Municipio estima gastar, 61,31% son de origen municipal, 37,5% provincial y apenas el 1,06% vienen de Nación (otros: 0.084%). La masa salarial, aunque sigue teniendo un peso fuerte dentro de esa torta a repartir, pasaría a representar el 47,48% del presupuesto ($711.908.326), contra el 55% que se llevaba en el 2017. La cantidad de empleados de planta permanente en el Ejecutivo se mantuvo estable: pasó de 1.445 a 1.437. El proyecto de ordenanza en el que está inserto el Presupuesto 2018 propone la aprobación de una estructura programática con sensibles modificaciones. La más relevantes es la creación de la Secretaría de Descentralización, que pasará a administrar tareas hasta hoy responsabilidad de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. Del Presupuesto se desprende que la nueva área comandará el trabajo sobre los espacios públicos y también las operaciones de los corralones municipales. Para ello, se le asigna un monto de $181.085.077, por lo que Obras Públicas y Planeamiento no solo verá recortado su nombre sino también su presupuesto, que será de $263.962.364 (contra los $406.306.438 que vio asignados el año pasado). "Descentralización es para responder mejor al servicio público. Abarcará lo que es fundamentalmente el servicio de calle: reparaciones, entoscado, RAC", explicaron desde el Municipio. Su futuro titular aún está siendo analizado, según trascendió. Así como Sergio Agostinelli verá reducido el dinero a su disposición, la jefa de Gabinete lo verá incrementado. Mariela Schvartz pasará a disponer de $141.148.402 luego de absolver la mayoría de las tareas de Cultura, Educación y Turismo. Según pudo saber LAD, la misma funcionaria se lo adelantó hace algunos días a los empleados del sector y no descartó la designación de un subsecretario que la asista en la gestión. La decisión del intendente Abella de suprimir la secretaría con sede en el Edificio 6 de julio no sorprende si se tiene en cuenta que su última titular, Roxana Giráldez, fue apartada de su cargo hace más de un año y que desde entonces estuvo administrada entre Comunicación y Gabinete. "No todo lo de la Secretaría de Cultura y Educación va a quedar en Gabinete; y Obras va a perder más cosas de las que figura en el proyecto. La estructura va a seguir cambiando", aclaró la fuente consultada por este medio, confiada en la aprobación de los artículos 8º y 9º de la ordenanza, castigados en anteriores ocasiones por las bancadas disidentes al considerar que las reestructuraciones presupuestarias que autorizan son facultades exclusivas del Legislativo. La Secretaría que más dinero demandará en el 2018 es Salud con $351.516.240 (+13,55%), de los cuales $174.491.394 corresponden al funcionamiento del Hospital Municipal San José. La quinta secretaría con más fondos destinados es la de Prevención Ciudadana, con un total de $121.453.855, una cifra menor a la del año pasado. El Gobierno elevó al Concejo Deliberante el Presupuesto 2018 el pasado 1 de noviembre (o sea: con un día de prórroga) y seguramente intentará llevarlo a recinto antes del 10 de diciembre, dado que en esa fecha cambiará la conformación del cuerpo legislativo y el oficialismo perderá la mayoría propia. La próxima sesión ordinaria está pautada para el 23 de noviembre, pero no se descarta la realización de una sesión extraordinaria en los primeros días de diciembre, una posibilidad que asoma muy factible porque, además del Presupuesto 2018, están en tratamiento también otros proyectos de magnitud como el canje del Puerto de Frutos y el estadio de Villa Dálmine con la empresa Tenaris; la creación de un nuevo juzgado municipal, para el que fue postulado el Dr Mariano Raineri como titular; y el pliego de Claudia Ravera para la vacante que existe en el Juzgado Muncipal Nº 1, entre otros.

LA ESTRUCTURA DEL GABINETE MUNICIPAL SUFRIRÁ MODIFICACIONES DE ACUERDO AL PROYECTO (FOTO ARCHIVO).

