Historia Violeta

Sergio Karnincic recopiló en "Violeta el Corazón" todos los partidos, DT y jugadores de Villa Dálmine en AFA. LA PRESENTACIÓN OFICIAL Este martes 14 de noviembre será la presentación oficial de "Violeta el Corazón", a las 20 horas en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana. El evento es abierto al público y de entrada libre y gratuita. Contará con la conducción de Hernán Rafael y, además, tiene como invitados a muchas figuras de la historia de Villa Dálmine.

PORTADA DEL LIBRO En "Violeta el Corazón", Sergio Karnincic recopiló las síntesis de todos los partidos de Villa Dálmine en Torneos de AFA y también logró conformar un diccionario con las estadísticas de los más de 900 futbolistas que jugaron en la Primera del club. Una exhaustiva investigación que presentará este martes en el Club Ciudad de Campana. Antes, el autor dialogó con La Auténtica Defensa para detallar cómo fue el proceso de construcción de esta obra imperdible para todo el Pueblo Violeta. El mundo Villa Dálmine está revolucionado por estos días. El equipo está peleando los primeros puestos del campeonato del Nacional B; el club está a días de cumplir 60 años; y en el Concejo Deliberante se encuentra un proyecto de ordenanza que podría derivar en que la institución asuma finalmente la propiedad de los terrenos donde se emplaza el Coliseo de Mitre y Puccini. En ese contexto, Sergio Karnincic aportó otro hito histórico a este presente: "Violeta el Corazón", un libro que en 462 páginas recopila todas las síntesis de los partidos de Villa Dálmine en los Torneos de AFA y que también cuenta con un diccionario con los más de 900 futbolistas que alguna vez jugaron con la camiseta Violeta. Se trata de una profunda investigación que Karnincic llevó adelante con enorme dedicación y con el placer de revisar la historia de un club que es parte de su vida. "Este profe de educación física, periodista, escritor e historiador de Campana partió casi de la nada y superó grandes obstáculos para terminar produciendo esta obra de gran nivel periodístico, informativo y hasta literario que constituye todo un hito en la producción de libros relativos a su temática en Argentina", lo destaca en el prólogo Esteban Bekerman, periodista, docente especializado en la historia del fútbol y Director de Entre Tiempos, el primer espacio cultural de Buenos Aires dedicado a la historia del fútbol. "Empecé hace unos cuatro años con dos proyectos", cuenta Karnincic en diálogo con La Auténtica Defensa. "Por un lado, con la historia del fútbol en Campana y a partir de investigar a muchos jugadores que pasaron por Villa Dálmine, me empecé a enganchar también con la historia de Dálmine. Y comencé así una búsqueda bastante importante de datos que corrió en paralelo", agrega en una entrevista. -¿Y en qué momento hiciste el click y te decidiste a encarar la historia de Villa Dálmine? -Estaba buscando datos de jugadores campanenses con trayectoria en Primera y también de aquellos que tenían una buena historia en Campana. Entonces me aparecía Masuelli, me surgió Saldías, Cordero, Letanú... Y se acercaban los 60 años y me decía que era una gran oportunidad. Yo estaba buscando información de Villa Dálmine, pero para mucho más adelante. Finalmente, en el último año invertí el orden de las prioridades, aceleré con lo de Dálmine y pude terminarlo para sus 60 años. -El libro tiene la síntesis de todos los partidos y también el diccionario de jugadores y entrenadores. ¿Por dónde empezaste? -No me acuerdo qué fue primero. Lo de los partidos, al principio no sabía, porque conociéndolo a Gustavo Belsué y todo su trabajo estadístico, me daba un poco de vergüenza. Después entendí que lo iba a hacer por mí cuenta, que no le iba a robar información a él. Y me fui convenciendo solo que no le estaba sacando nada a Gustavo. Incluso, cuando ya estaba muy avanzado y me faltaban algunos datos, lo llamé a Gustavo, le conté lo que estaba haciendo y no tuvo ningún problema, al contrario, me ofreció lo que me faltaba y, de paso, también me pidió información a mí para completar lo que a él le faltaba. Y lo del diccionario era una idea que me gustaba mucho, porque tenía la obsesión de conseguir todos los datos de todos los jugadores que hayan jugado en Primera. Y estuve cerca, porque fechas de nacimiento sólo me faltaron de 20 jugadores, de los cuales, 17 tengo claro el año de nacimiento. Sólo hay dos o tres de los que no pude conseguir nada. -¿Y cómo fue ese trabajo de investigación? -Fui asiduo concurrente a bibliotecas, hemerotecas, casas de exjugadores o de familiares en el caso de muchos que ya han fallecido. También realicé muchos llamados por teléfono a jugadores que hoy viven en diferentes partes del país. Se hizo lo que se pudo. Me ayudó mucho también Esteban Bekerman, especialmente para completar la trayectoria de muchos de los jugadores -Reconstruir las primeras épocas habrá sido lo más difícil. -Sí, fue difícil recopilar información de algunos años. Sobre todo del principio e, incluso, tampoco fue fácil en la década de 1970, porque los años en que Dálmine estuvo en la C no salía en muchos lugares. Otra dificultad fue encontrarme con diferencias sobre un mismo dato en diferentes medios: porque, a veces, en un diario figuraba que el gol lo había metido el Beto Martínez y en otro decía que el mismo gol lo había convertido Miguel Benítez. -Y de las historias que fuiste encontrando, ¿cuál destacás? -Una de las historias que me quedaron marcadas fue la de Luis Zoilo Masuelli (primer arquero de Villa Dálmine en AFA). Tuve la suerte de poder charlar con él en varias oportunidades y de conocer a un tipo extraordinario. Lamentablemente falleció antes de la finalización del libro, pero me quedaron esas charlas, lo que él sentía por Villa Dálmine: un agradecimiento total. Un tipo muy agradecido a Dios, al club y a Campana. Recuerdo que me contó que él conocía nuestra ciudad solo de pasar con el tren camino a Buenos Aires, cuando jugaba en Lanús, y que cuando Domingo Pepe le propuso venir a Dálmine, él respondió: "A ese campito me vas a llevar", como diciendo que Campana era un pueblo chiquito y que no tenía interés en venir acá. Finalmente vino, se quedó a vivir para siempre en Campana y falleció siendo un tipo súper agradecido con la ciudad. También me gustó la historia que armé de Saldías, porque él fue amigo de Enrique Omar Sívori, que fue quien lo llevó a River. Y me gustó cómo salió lo que escribí, contando la historia del famoso que lleva a su amigo a probarse a River. Después fallecieron casi al mismo tiempo, con apenas un mes de diferencia. -Estas historias y anécdotas que embellecen el diccionario parecen el puntapié de otro libro. -Puede ser, es una idea. Lo disfruté mucho. También me gustó mucho hablar con Miguel Benítez, un tipo muy macanudo y muy importante en la historia del club. También tuve diálogos muy amenos con grandes personas como "Jetín" Pereyra, Mariano Gorosito, Renso Pérez... Y de todos ellos destacó que lo que más recuerdan son los grupos humanos que formaron; y su agradecimiento a Villa Dálmine, a pesar que muchos de ellos vivieron épocas duras del club. -El libro es también una gran oportunidad para que las nuevas generaciones de hinchas sepan que además de ídolos como Horacio Falcón o Renso Pérez también existieron grandes jugadores como Luis Cesáreo, Mario Contte o Eduardo Oviedo. -Yo creo que sí. Es una buena oportunidad para que conozcan a esos jugadores históricos de las décadas del 60 o el 70. Es más, quizás que los hinchas más nuevos no tengan claro quién fue "Chiquín" Portillo, que es un ídolo total. Es una buena oportunidad para que conozcan muchos nombres que hicieron historia en Villa Dálmine. -Editar y publicar un libro no sólo es difícil por su concepción y el trabajo que demanda, sino también por la cuestión económica. -Lo sabemos mi señora y yo, sí, sí... Todos los ahorros que teníamos fueron a parar a este libro y le agradezco (a Fabiana) el apoyo que me ha dado para poder llegar al libro. Ojalá guste, se venda y podamos recuperar la inversión que hicimos. -¿Cuándo te diste cuenta que el libro estaba terminado? -Creo que no está terminado (se ríe)... Porque desde que empezamos a difundir la publicación del libro, empezaron a aparecer algunos datos que están faltando. Es algo que ya me había adelantado un historiador de otro club. Me dijo: "Vas a ver que cuando salga el libro van a empezar a aparecer datos nuevos de muchos lados". -A partir de la publicación del libro y el rebote que ha generado, ¿te sorprendió la repercusión que tiene Villa Dálmine en la ciudad? -Sí, sí, estoy sorprendido. Al principio tenía muchas dudas por la inversión que había que hacer y porque yo no soy un tipo muy seguro de mí mismo. Pero veo que el libro está teniendo una buena repercusión. Veremos qué pasa después de la presentación del martes y la Fiesta de los 60 años. -¿Y qué significa Villa Dálmine para vos? -Es un poco mi casa. Yo me crié en lo que ahora es el Club Ciudad, pero que nosotros conocimos como Club Villa Dálmine. Yo iba a educación física ahí con Alberto Di Prinzio y uno de los lugares que utilizábamos, además del gimnasio, era la vieja cancha de Reformer, que era la que utilizaba Villa Dálmine para sus entrenamientos al principio. En Villa Dálmine también jugué al básquet y en Villa Dálmine también tuve mis primeros trabajos, ayudando a profes de básquet y en las Colonias de Verano. Y a la cancha empecé a ir a los 10 años, con amigos, porque a mi viejo no le gustaba el fútbol. -Y el día que tuviste el libro impreso en la mano, ¿cuál fue tu sensación? -Una emoción enorme, muy grande. En el primer momento no me di cuenta, porque también fue un gran trabajo trasladar los mil ejemplares hasta Campana. Ella (dice por Fabiana, quien acompaña su relato) me ayudó a darme cuenta. "¿No estás emocionado?", me preguntó. Y ahí caí y se me vino toda la emoción encima.

EL LIBRO EN MITRE Y PUCCINI. HACE CUATRO AÑOS, KARNINCIC EMPEZÓ A INVESTIGAR Y RECOPILAR LA HISTORIA DEL FÚTBOL EN CAMPANA. UN PROCESO QUE DIO ORIGEN, EN PRIMERA INSTANCIA, A "VIOLETA EL CORAZÓN". De goleador a volante; y de profe de educación física a periodista, investigador e historiador En el reciente festejo de los 40 años de Naranja Juniors, un ex entrenador de ese mítico club aseguró, quizás exagerando, quizás no, que el jugador de mayor proyección que dirigió en la década de 1970 no fue José Horacio Basualdo, sino que sus mayores expectativas estaban puestas en un mediocampista de la categoría 1962: Sergio Karnincic. De chico había sido delantero e, incluso, fue dos veces goleador del Baby Fútbol con la Escuela 16. Sin embargo, en un torneo de verano en el Club Alumni, un día faltó un volante y le preguntaron: "¿Te animás a jugar de 10?" "Y la verdad es que la rompí", recuerda Sergio, todavía con cierta incredulidad. "Me salió todo ese día. Tiraba paredes, gambeteaba, retrocedía, recuperaba... A mí siempre me gustó estar en contacto con la pelota y a partir de ahí empecé a jugar de volante, de 8 o de 10, porque me encantó, me gustó mucho más que de delantero", rememora 40 años después, sentado en el living de su casa, frente a pilas de cajas que contienen los mil ejemplares que imprimió de "Violeta el Corazón", la exhaustiva recopilación histórica de los partidos, jugadores y entrenadores de Villa Dálmine desde su ingreso a la Asociación del Fútbol Argentino en 1961. -Entonces, ¿llegaste a jugar como volante central? -No, no. Siempre lo hice de 8 o de 10, más suelto. -Te lo pregunto porque recordando aquella afirmación que dice que "se juega como se vive" y viendo el trabajo que hay detrás de este libro, imaginé un jugador de mucho esfuerzo y sacrificio. -Es verdad que el trabajo para poder completar este libro se parece más al de un 5, el que hace el sacrificio, el que va a todas, cubre espacios y trata de salir jugando aunque no tenga las condiciones. Pero yo siempre jugué de 8 o de 10, je... La historia de Sergio con la práctica del fútbol fue perdiendo intensidad luego de una problemática lesión en la rodilla y también por su otra pasión deportiva: el básquet. Posteriormente se convirtió en Profesor de Educación Física y se transformó en uno de los más reconocidos y queridos en nuestra ciudad, tanto por su profesionalismo y dedicación como por sus cualidades humanas. Pero esa vocación no bloqueó otras y, en 2010, cuando tenía 48 años, comenzó a estudiar Periodismo Deportivo en el Instituto River Plate. Y a lo largo de los tres años que demanda la currícula, se fue apasionando con la escritura y también con la historia. Así, en 2014 presentó su primer libro ("Viejos son los trapos; Escritos de Estudiante"), compuesto por notas, investigaciones, cuentos, historias de vida y experiencias personales que Karnincic fue trabajando durante sus estudios en el Instituto River Plate. Y al mismo también se largó con una profunda investigación sobre los orígenes del fútbol en nuestra ciudad y los jugadores con historias campanenses. Justamente, como él lo explica, de esa investigación se terminó desprendiendo este libro "Violeta el Corazón" que, en el 60º aniversario de Villa Dálmine, llega para rescatar con detalle y precisión la historia del club en AFA.

CON EL NENE. SERGIO KARNINCIC JUNTO A JOSÉ HORACIO BASUALDO Y JUAN PAREDES, EN LOS AÑOS EN QUE JUGABAN EN NARANJA JUNIORS. JUGADORES HISTÓRICOS DE VILLA DÁLMINE En base a la investigación y la recopilación realizada por Sergio Karnincic en "Violeta el Corazón" se pueden reconstruir las tablas históricas de Villa Dálmine en AFA y redescubrir quiénes son los jugadores con mayor cantidad de partidos y goles con la camiseta Violeta. GOLEADOR "Beto" Martínez es el máximo goleador de la historia de Villa Dálmine con 97 tantos. Además, uno de los que más veces vistió la Violeta con 303 partidos.

"Beto" Martínez es el máximo goleador de la historia de Villa Dálmine



Historia Violeta

