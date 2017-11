La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/nov/2017 Gran festejo por el Día de la Tradición en la Escuela 24 del sector Islas









Docentes, alumnos y padres conmemoraron un nuevo natalicio del escritor José Hernández, autor del Martín Fierro. Hubo comidas típicas, bailes tradicionales, trabajos alusivos a la fecha y hasta un concurso de mates. "A través del festejo y del encuentro se aprende", enfatizó la directora del establecimiento. La provincia de Santa Fe tiene su Desfile de Carrozas para festejar la primavera, las provincias del norte las Fiestas del Carnaval, en Cuyo la Fiesta de la Vendimia. "Tener presentes las tradiciones de estas tierras sin despreciar lo nuevo es reconocer nuestra historia de la cual somos parte, es una forma de sentirnos más hermanos entre argentinos", así presentó en su discurso Carolina Villafañe, Directora de la Escuela Nº24 de Canal Alem ( 2da sección) en el acto realizado el viernes por el Día de la Tradición. Ornamentados con vestidos de paisanas y gauchos; madres, profesoras y alumnos desde muy temprano, al subir a la lancha, ya avizoraba una jornada especial; comenzando con su parte académica para continuar luego con la recreativa. "Ellos mismos conocen el día ya que viven en un ambiente donde el lugar está habituado a todas las características de lo que es la tradición: asado, mate, empanadas, domas y/o caballos"; cuenta Rosana Zinczuk, maestra de primer ciclo. Con solo ver su vestimenta, uno se da cuenta que los chicos ven a sus padres involucrados, con un sentido de pertenencia que se extiende también hasta la institución escolar. Ellos están felices y sus progenitores se suman al festejo también. Un ejemplo es Jimena Carra, madre de cuatro hijas distribuidas en todos los niveles escolares; "les hago entender la importancia del día y sus valores, me visto de paisana, estoy feliz, con mucha alegría y ellas me acompañan en la locura". Carra vive en el Canal Alem Kilómetro 7,5 y cuenta que asiste al taller de costura una vez por semana en Centro de Formación 402 que pertenece al Obispado de Zárate Campana, y con este aprendizaje hizo la pollera y los pañuelos para toda la familia; además sus hijas se hicieron la flor para brillar en este acto. Durante el festejo se realizaron diversas actividades: se pintaron distintos tipos de mates, se explicó por qué se celebra en este día. Vanesa "Cata" Capetini, maestra del Jirimm Nº1, hace todos los años una encuesta sobre las tradiciones que aún no se perdieron. "Hay veces que en ciudades o pueblos grandes se han perdido, pero las torta fritas con el mate existen, jugar al fútbol, salir a pescar también. Desde el jardín se le hace mucho hincapié a este día como a otras efemérides, aparte de mostrar los objetos se transmiten valores como familia, amistad y/o colaboración", agrega. Para finalizar llegó el momento del baile: una chacarera y un chamamé; en parejas, con pañuelos en mano, movimiento de polleras y zapateo. Villafañe comenta "los chicos escuchan las primeras estrofas y se llenan de alegría porque es una música que acompaña". En un sector del salón estaba la portera Susana Luna, quién se desempeña desde hace 25 años en el establecimiento educativo. Es madre de cuatro chicos, dos de ellos asistieron a la escuela y terminaron y los otros restantes aún estudian allí. "Todos compartimos todas las fechas. Carolina organiza muchas fiestas y los alumnos se ponen muy contentos. Son nuestras cosas, nuestra cultura y eso no se tiene que perder nunca". Más allá de estar geográficamente lejos de la ciudad y de sus casas, Carolina celebra "tener una ocasión para juntarnos dentro del marco educativo y que la familia se acerque. Es un día para socializar. A través del festejo y del encuentro se aprende".

TODOS PARA LA FOTO. ALUMNOS, PADRES, MAESTROS Y DIRECTORES; POSANDO PARA LA AUTÉNTICA DEFENSA LUEGO DEL ACTODEL DÍA DE LA TRADICIÓN





VESTIDAS DE PAISANA. ASI SUBIERON A LA LANCHA COLECTIVA LAS NIÑAS ISLEÑAS, RUMBO A LA ESCUELA nº24 DE CANAL ALEM (2º SECCION) SELECCIONANDO EL MEJOR MATE Quince días antes, a los alumnos se les dio como actividad del hogar y en el marco del Día de la Tradición, traer en sus mochilas un mate realizado por ellos, cada uno de ellos competiría entre sí en búsqueda del mejor mate. Con 9 exponentes, las artesanías fueron exhibidas frente a todos los presentes. Por votación ganó el alumno Brian, con su mate de cartón, apoyado sobre una base de alambre. Lo distintivo era el tamaño y los colores de su club favorito: Boca Juniors. Había otros diseños: uno de calabaza, otro realizado con piedra Onix, y hasta se animaron hacer uno con material reciclable (envase de yogur rodeado de lanas). Este último fue realizado por Ludmila (15) quien tímida pero contenta con el trabajo realizado, admitió que le gusta tejer y lo hace de forma rápida. Luego agregó "me gusta el río, caminar y ver los animales del campo. Me gustaría trabajar en una granja".

SELECCIONANDO EL MEJOR MATE Cruz Roja Campana capacita y participa Graciela Rey de Covello, presidenta de la Asociación Cruz Roja Argentina de la ciudad de Campana, junto a Natalia Calabria (miembro activo), participaron de una jornada en la escuela brindando una charla sobre Instrucción Sexual y Salud. Ya durante la semana habían asistido para otra capacitación en primeros auxilios dentro de actividades recreativas (Fútbol y Handball Mixto) que realizaron alumnos de secundaria. Graciela en diálogo con La Auténtica Defensa se expresó respecto al Día de la Tradición: "Es un día muy querido por todos los argentinos que debiéramos recordar con más ganas. Es nuestra identidad. Hay un intento por renovar nuestras tradiciones que son tan ricas y tan hermosas, pero hemos sido invadidos por cosas extranjeras que nada tiene que ver con nuestra ideología e idiosincrasia. Como todo lo que llega de afuera, llega para quedarse. Nosotros tenemos tradiciones maravillosas que espero se puedan recobrar". En relación a las costumbres de vivir en la isla remarcó: "Los niños que vienen a la isla están muy preparados y saben de los cuidados que tienen que tener, están en contacto con la naturaleza y tienen otro concepto del peligro y de las cosas. Eso lo debemos respetar, nosotros no vivimos en este medio, nosotros somos visitantes".

