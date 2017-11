TODOS EMPATES Ayer, en la continuidad de la octava fecha del Nacional B, se registraron otros tres empates que se suman a los dos que ya se habían dado el viernes. Este sábado igualaron: Aldosivi 2-2 Flandria; Quilmes 1-1 Nueva Chicago; y Sarmiento 3-3 Santamarina. En tanto, el viernes lo habían hecho Atlético Rafaela 1-1 Almagro; e Independiente Rivadavia 0-0 Guillermo Brown (PM). Hoy, además de Villa Dálmine ante Estudiantes de San Luis, también jugarán: All Boys vs Agropecuario (15.05 por DirecTV); Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Riestra (17.00); Boca Unidos vs San Martín de Tucumán (17.00), Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué (17.05 por TyC Sports); y Mitre de Santiago del Estero vs Juventud Unida de Gualeguaychú (19.00). En tanto, el partido de Deportivo Morón frente a Instituto fue programado para el jueves a las 21 horas por la participación del Gallito en las semifinales de la Copa Argentina (ver aparte).

El Violeta busca ratificar su localía para sumar tres puntos que le permitan seguir siendo protagonista en lo más alto de la tabla de posiciones. De la Riva repite la misma formación titular que utilizó ante Riestra. Comienza 15.05 con arbitraje de Bruno Bocca. Boca Unidos de Corrientes, Sarmiento de Junín y Los Andes. Hasta el momento, Villa Dálmine está perfecto como local en este campeonato del Nacional B: tres jugados, tres ganados en Campana. Por eso, es uno de los protagonistas en la parte alta de la tabla de posiciones. Y para seguir siéndolo, esta tarde deberá ratificar su localía cuando reciba a Estudiantes de San Luis. El encuentro, correspondiente a la octava fecha, comenzará a las 15.05 horas en el estadio de Mitre y Puccini, será arbitrado por Bruno Bocca y tendrá transmisión en vivo por TyC Sports. Y para el Violeta, no sólo será un partido importante por la posibilidad de seguir peleando palmo a palmo con Agropecuario la cima de las posiciones, sino porque también será la oportunidad de sacarle tres puntos a un rival directo en su gran objetivo: asegurar la permanencia en el Nacional B. En cuanto a la formación, el entrenador Felipe De la Riva volverá a repetir el 11 inicial que utilizó en el empate ante Deportivo Riestra, que es el mismo que pensó durante la pretemporada. O sea: Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En tanto, en el banco de los suplentes estarán: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Santiago Giordana y Francisco Nouet. Por su parte, Estudiantes marcha en el 11º puesto con 9 puntos, aunque su mayor preocupación es la tabla de promedios, donde se encuentra entre los seis equipos que hoy por hoy estarían perdiendo la categoría. Para este compromiso, el "Turco" Omar Asad volverá a contar con Facundo Quiroga en la zaga central, luego de cumplir su fecha de suspensión. El resto, serían los mismos once que vienen de empatar ante Sarmiento de Junín en La Punta. Así, los 11 del Verde serían: Facundo Lupardo; Rodrigo Izco, Brian Sosa, Facundo Quiroga, Nicolás Fernández; Facundo Coria, Maximiliano Bustos, Federico Freire, Brian Cuello; Gastón Ada y Leonel Felice. La lista de 20 convocados en el elenco puntano se completa con Emmanuel Sacha Becerra, Matías Acuña, Jonathan Mazzola, Mateo Castellano, Ismael Zapata, Israel Roldán, Alejo Distaulo, Agustín Curima y Matías Conti.

HACERSE FUERTE EN CASAI. VILLA DÁLMINE INTENTARÁ ESTA TARDE ESTIRAR SU RACHA DE VICTORIAS CONSECUTIVAS COMO LOCAL. LLEVA CUATRO SEGUIDAS Y LAS ÚLTIMAS TRES SON DEL ARRANQUE DE ESTE CAMPEONATO. EL HISTORIAL ENCUENTRO Nº 6: En 5 partidos se registraron 2 victorias para el cuadro Violeta, una para el Verde de San Luis y 2 empates. Villa Dálmine marcó 9 goles, mientras que Estudiantes señaló 4. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE: en 3 partidos jugados se registraron 2 victorias Violetas (7 goles) y una de Estudiantes ( 2 goles). COMO LOCAL ESTUDIANTES: en 2 juegos se registraron 2 empates, con 2 goles convertidos por cada equipo. EL ULTIMO ENCUENTRO COMO LOCAL: El lunes 15 de mayo de 2017, por la 33ª fecha de la B Nacional 2016/17, Villa Dálmine cayó 1-0 ante Estudiantes. Gol señalado por Luis Olivera Moreira. Arbitraje de Luis Álvarez, quien expulsó al propio Luis Olivera Moreira a los 39´del segundo tiempo. APOSTILLAS: Dos partidos sin triunfos arrastra Villa Dálmine ante Estudiantes de San Luis con un empate y una derrota. La última victoria Violeta se produjo en Campana el 18 de junio de 2016, por la 21ª fecha del Torneo de Transición 2014 de la B Nacional, con goles de Jonathan Figueira, Renso Pérez (penal), Juan Manuel Mazzocchi y Francisco Fydriszewski (penal). Leonel Felice había marcado el empate transitorio para el equipo de San Luis. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (9): Francisco David Fydriszewski (2), Dante Zúñiga (1), Matías Nouet (1), Juan Gabriel Celaya (1), Renso Pérez (1), Jonathan Figueira (1), Juan Manuel Mazzocchi (1), Rubén Osvaldo Zamponi (1). GOLEADORES DE ESTUDIANTES DE SAN LUIS (4): Leonel Felice (2), Roberto Moreira Aldana (1), Luis Olivera Moreira (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL Se produjo el sábado 3 de octubre de 2015 por la 37ª fecha de la B Nacional: VILLA DALMINE 3 - SP. ESTUDIANTES 0. VILLA DÁLMINE (3): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Juan Celaya; Renso Pérez, Horacio Falcón, Gabriel Sanabria; Matías Nouet, Francisco Fydriszewski, Nazareno Solis. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Jorge Demaio, Diego Grecco, Dante Zuñiga, Diego Grecco, Nicolás Stefanelli y Ezequiel Cérica. ESTUDIANTES (0): Valentín Brasca; Carlos Llanos, Alejandro Manchot, Facundo Quiroga, Fernando Biella; Mario Vallejo, Emiliano Méndez, Miguel Monay, Juan Marital; Cristian Núñez y Roberto Aldana Moreyra. DT: Héctor Arzubialde. SUPLENTES: Emanuel Becerra, Julio Mosset, Martín Wagner, Ignacio Lachalde, Sergio Viturro, Santiago Rodríguez y Cristian Fabbiani. GOLES: PT 10m Francisco Fydriszewski (VD) y 32m Matías Nouet (VD). ST 20m Juan Celaya (VD. CAMBIOS: ST Viturro x Monay (E); 18m Rodríguez x Biella (E); ); 26m Fabbiani x Moreyra Aldana (E); 27m Stefanelli x Solis (VD); 34m Zuñiga x Sanabria (VD); 39m Grecco x Falcón (VD). AMONESTADOS: Valdez y Solis (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Juan Pablo Pompei.

