El Auriazul cayó 3 a 0 frente a Argentino y llegó a seis partidos sin triunfos. En la próxima fecha recibe a Real Pilar. Puerto Nuevo viajó ayer hasta Rosario con la ilusión de extender su buena racha ante Argentino (seis victorias consecutivas) y de cortar su seguidilla de cinco juegos sin triunfos en el campeonato de la Primera D. Sin embargo, se terminó encontrando con un duro golpe en el estado José Martín Olaeta, donde perdió 3-0 frente al Salaíto. Con este resultado, los dirigidos por Carlos Hernández no sólo llegaron a seis encuentros sin halagos, sino que además no pudo salir de los 12 puntos y retrocedió hasta el 12º lugar en la tabla. Ayer, ante Argentino, el Auriazul salió a la cancha con el regreso de Rodrigo Ponce De León en el arco (tras cumplir su suspensión); el retorno de Sergio Robles como lateral izquierdo (Pablo Godoy jugó como volante por ese sector ante la lesión de Alexis Merlo); y la vuelta a la titularidad de Pablo Sosa (ocupó el lugar de Alejandro González). Y con esa formación, en la calurosa tarde rosarina, el Portuario plantó batalla hasta la parte final del primer tiempo. Incluso, a los 40, tras una buena salida de Rodrigo Ponce De León, pudo haber abierto la cuenta. Y antes, a los 30, Águila también había tenido su oportunidad. Pero no pudo liquidar sus chances y los últimos cinco minutos de ese primer tiempo le resultarían fatales. Porque a los 42 y a los 44, Nazareno Bartomioli fue autor de dos muy buenas ejecuciones que le permitieron a Argentino adelantarse 2-0 antes del descanso. Y encima, a los 2 minutos del ST, el elenco rosarino llegaría al 3-0: Bartomioli desbordó por derecha y Olocco sentenció un partido que, de allí en adelante se hizo muy cuesta arriba para Puerto Nuevo, que pudo haber sufrido más goles. Finalmente el marcador no se movió, pero la derrota igualmente caló hondo en el Auriazul, que deberá tratar de reencontrar-se a sí mismo para volver a ser ese equipo que en las primeras cinco fechas del campeonato se mantuvo invicto. Su próximo compromiso será como local ante Real Pilar. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINO DE ROSARIO (3): Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Brian Carabajal, Leandro Córdoba; Nazareno Bartomioli, Cristian Iramáz, Alejandro Olocco, Alejo Vechiarello; Luciano Céspedes y Leandro Gómez. DT: Marcelo Vaquero. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce de León; Tadeo Mac Intyre, Antoni Rodriguez, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Pablo Sosa, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Godoy; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. GOLES: PT 42m y 44m Nazareno Bartomioli (AR). ST 2m Alejandro Olocco (AR). CAMBIOS: ST 3m Nicolás Rodríguez x Godoy (PN), 14m Julián Bembo x Odi (ARG), 21m Ramiro Litardo x P. Sosa (PN), 25m Cristian Negreti x Carabajal (AR), 27m Eliseo Aguirre x MacIntyre (PN), 34m Kevin Ledesma x Gómez (AR). AMONESTADOS: Andrada (AR); Montiel y Díaz (PN). CANCHA: Argentino de Rosario. ÁRBITRO: Ezequiel Yasinski.

UNO QUE VOLVIÓ. SERGIO ROBLES SUPERÓ SU LESIÓN Y VOLVIÓ A OCUPAR EL LATERAL IZQUIERDO DE PUERTO NUEVO, PASANDO PABLO GODOY AL MEDIOCAMPO.



Primera D:

Dura derrota de Puerto Nuevo en Rosario

