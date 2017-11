La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/nov/2017 ”Vamos a impulsar un nuevo juzgado municipal que defienda a los vecinos en su rol de consumidores”







El Dr. Rubén Romano y la Dra. Romina Carrizo, concejales electos por Unidad Ciudadana, anticiparon la presentación de un proyecto que posibilite contar con un ámbito resolutivo a nivel local en materia de conflictos de consumo. Ante el ingreso, en la sesión pasada del HCD, de un proyecto que promueve la creación de un nuevo juzgado municipal de faltas por parte del oficialismo, desde Unidad Ciudadana Campana consideraron el momento oportuno para plantear la necesidad de que los ciudadanos, al igual que en el caso de múltiples distritos de la provincia de Buenos Aires, tengan la posibilidad de tener una etapa resolutiva, es decir, de decisión en materia de conflictos en las relaciones de consumo. En este sentido, los concejales electos, el Dr. Rubén Romano y la Dra. Romina Carrizo, anticiparon la presentación de un proyecto que solicite sumar al nuevo Juzgado de Faltas, esta instancia resolutiva en conflictos de índole comercial, tal cual lo establece de modo administrativo la ley provincial 13133 y que a la fecha no se ha puesto en funcionamiento. En una reunión de la que participaron los ediles, en el ámbito de los equipos técnicos conformados por Unidad Ciudadana, como lo es la Comisión de Derecho y ciudadanía, desde el espacio político ya se está trabajando en los lineamientos de las ordenanzas que fueron objeto de propuestas en la campaña. El concejal electo Rubén Romano aseguró que: "Este es el momento ideal para presentar y hacer efectivo un proyecto de ordenanza proponiendo la creación del Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor, a fin de ayudar a los vecinos de Campana en un rápido procedimiento de solución de conflictos con la informalidad y ligereza propia del ámbito administrativo". Asimismo remarcó que "ante el creciente número de causas que se tramitan día a día en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, con la presentación de este proyecto se pretende dotar al Municipio de un Juzgado temático que permita aportarle herramientas de decisión en todos los casos que se presenta, siendo que al momento solo existe una mesa de diálogo donde las partes pueden conciliar pero si no lo hacen se acaban las alternativas, restando la opción de la justicia común con sus formalidades y tiempos propios." Romano consideró que "el procedimiento de los reclamos por los derechos de usuarios y consumidores, en el ámbito municipal, consta de dos etapas; una primera que es de mediación, a cargo de la Oficina de Defensa del Consumidor, y una posterior que es de resolución por parte de un Juez en procesos cuando no se ha llegado a un acuerdo o se ha impuesto una multa ante la constatación de un incumplimiento de la ley. Es esta segunda etapa la que pretendemos agilizar las causas al mismo tiempo que garantizarles a ambas partes el debido proceso". A su vez, la Dra. Romina Carrizo manifestó: "Este tema había sido objeto de análisis en la reunión de propuestas legislativas llevada a cabo el pasado agosto en el Colegio de Abogados de Zárate Campana donde los letrados candidatos y la propia institución habíamos coincidido en la necesidad de tener localmente esta alternativa de resolución, por lo que estimo en un consenso de quienes conocen y manejan a diario la materia y claramente debiera ser insoslayable en este momento ante la ocasión de poder debatirse" concluyó.

Concejales electos de Unidad Ciudadana junto a profesionales del derecho y ciencias económicas.



