Para Alejo Sarna, referente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana, la "Reforma Laboral" que está impulsando el Gobierno significa un "serio retroceso en los derechos de los trabajadores que termina con conquistas centenarias tales como la jornada laboral de 8 horas, al tiempo que se reducen los aportes patronales, el fin de la responsabilidad solidaria en la tercerización y la reducción de las indemnizaciones por despidos". "Esto tiene que poner a toda la dirigencia del campo popular en búsqueda de la unidad de criterios para que esta propuesta gubernamental no se prospere y no se diluyan años y años de luchas por los derechos laborales", agregó Sarna. "La unidad tiene que buscarse para defender a los trabajadores. Hoy todo el movimiento popular; desde la dirigencia, las organización políticas y sociales y principalmente el movimiento obrero, tienen que ponerse de acuerdo en unificar posturas frente a esta medida, y necesariamente se tienen que posponer aquellas discusiones de poder que no contribuyen a enfrentar este contexto tan desfavorable para los trabajadores", señaló. Por otro lado, el referente local de Nuevo Encunetro sostuvo que "es necesario interpelar a todos los sectores que hacen al campo popular, desde el peronismo, el radicalismo popular y el progresismo, que a lo largo de la historia han contribuido a mejorar la calidad de vida de los trabajadores conquistando derechos", al tiempo que remarcó que "fundamentalmente es necesaria la participación activa del movimiento obrero para consolidar un colectivo político que discuta y defienda a los trabajadores frente a este proyecto que, a mi entender, es totalmente desfavorable para ellos".



Alejo Sarna: ”La unidad tiene que buscarse para defender a los trabajadores”

