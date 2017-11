La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/nov/2017 Fraticelli: ”El Municipio dice que fumiga, pero los vecinos no ven los resultados”







Concejales justicialistas se hicieron eco de los numerosos reclamos por la proliferación de gatas peludas en toda la ciudad. "Otra vez debemos padecer la presencia de estos insectos, y aún peor, mañana sufriremos las consecuencias y alergias que originan las mariposas negras", aseguró el edil Osvaldo Fraticelli. En la última semana, el bloque de Concejales del FpV-PJ recibió innumerable cantidad de reclamos ante la proliferación de las gatas peludas en todo el Distrito. "Pareciera que el tema se ha salido de control, y que los vecinos no encuentran soluciones ni respuestas a sus demandas. Lamentablemente, otro año más donde sufrimos las consecuencias de estos insectos y al parecer, no se han tomado las medidas necesarias para evitarlo" señaló el Concejal Osvaldo Fraticelli. Respecto a los reclamos, desde la oposición aseguraron que las denuncias provienen "tanto del centro como de los distintos barrios. Los vecinos comentan que llaman al número de teléfono difundido por el Municipio, sin obtener respuestas concretas: si llaman desde un Colegio Privado, les dicen que tienen prioridad los públicos. Si el árbol donde se aloja la plaga no pertenece al arbolado público, el dueño debe hacerse cargo de la fumigación. Y si es público, debe esperarse a que el operativo pase por allí. Mientras tanto, el Municipio dice que fumiga, pero los vecinos no ven los resultados". A su vez, Fraticelli recordó que el año pasado, y para la misma época, hubo numerosas picaduras o "quemaduras" por parte de las gatas peludas, sin que tampoco se actuara preventivamente en esta oportunidad. "Otra vez debemos padecer la presencia de estos insectos, y aún peor, mañana sufriremos las consecuencias y alergias que originan las mariposas negras". Por último, desde el FpV-PJ anticiparon que solicitarán información para saber si existe un plan de contingencia o programación de las tareas, tanto preventivas como paliativas, en el ámbito de nuestra Ciudad. "Pareciera que este problema se da con mucha más intensidad en Campana. Queremos saber por qué, que otras medidas adoptan las localidades vecinas, y que se está haciendo de manera incorrecta a nivel local desde el último tiempo hasta ahora" concluyeron.

Los reclamos por las gatas peludas se multiplican, tanto como los propios insectos.



Fraticelli: ”El Municipio dice que fumiga, pero los vecinos no ven los resultados”

