Publicidad A poco más de dos horas y media de vuelo nos encontramos con la sensacional Río de Janeiro. Inmersa en uno de los paisajes naturales más bonitos del mundo, no sólo lo es por la belleza emplazada en plena ciudad, sino además, por los paraísos cercanos que podremos encontrar con sólo desplazarnos, como mucho, unas dos horas de distancia. En parte de la publicación de hoy nos centraremos en estos alrededores. La ciudad en sí, cuenta con el espectacular Cristo Redentor (que parece querer abrazar la ciudad de Rio de Janeiro) y el imponente Pan de Azúcar (Morro centinela de la bahía de Guanabara). También encontramos aquí 2 de las playas más famosas del mundo: Copacabana e Ipanema. En esta ciudad todos conocen el Carnaval (la fiesta más concurrida del mundo), en Reveillon (La fiesta de fin de año), donde el cielo de Rio de Janeiro se cubre en un espectáculo de fuegos multicolores. Río de Janeiro también está considerada como una de las ciudades más entretenidas del mundo, con sus bares siempre repletos de gente conversando y bebiendo interminables rondas cerveza y exquisitas caipirinhas (ícono de la barra brasilera), su música atrapante, con la sensualidad de la bossa nova y la alegría del samba. Angra Dos Reis (365 Islas) A 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Río Janeiro, se ubica la ciudad Angra dos Reis, ofreciendo a los visitantes el hermoso panorama que componen sus accidentes geográficos. Sus 365 islas, sus más de 2 mil playas, sus cascadas y aguas cristalinas, contrastan con la zona continental, donde se desarrollan actividades portuarias, comerciales e industriales. Viajar a Angra dos Reis es una experiencia completa, que combina lo mejor de las playas de Brasil con toda la infraestructura y servicios de una metrópolis. Esta "Ensenada de Reyes" recibe su nombre, cuando allá por 1502, una flota portuguesa encalla en Isla Grande (una de las tanta islas de Angra, y una de sus más conocidas). En los años venideros, esta isla se convirtió en el principal atractivo para el turismo en Angra dos Reis. Son 193 kilómetros cuadrados rodeados de un mar azul, con 106 playas, cascadas y montañas que completan el hermoso paisaje del islote. El clima subtropical y la densa vegetación, sumado a la relativa poca intervención del hombre, hacen de Angra un paraíso natural donde encontrar flora y fauna variada, en cantidad y por doquier. Una de las actividades preferidas en Angra es el buceo y el snorkel en rincones donde la visibilidad bajo el agua supera los 15 metros o más, entre peces de colores, corales, esponjas y todo tipo de agradables sorpresas sub-acuáticas. En Angra hay incontable cantidad de empresas especializadas en buceo que organizan salidas en barco en cualquier día del año. En cuanto a playas se refiere, la cifra es apabullante: nos esperan más de 2.000 playas distribuidas en bahías, ensenadas, en pequeños arenales o en amplias extensiones de arenas blancas y mar. Las hay más concurridas, pero siempre entre gran vegetación y naturaleza, o las hay escondidas, o accesibles sólo en embarcaciones. Basta con estar dispuesto a explorar y encontrar la que se ajuste a nuestras preferencias. En numerosos muelles de la zona de Angra dos Reis, podremos contratar una jornada en un schooner (velero de dos mástiles), para partir a explorar por las islas, disfrutar de un chapuzón en el mar, o hacer una breve pausa para hacer snorkel en alguna zona entre islas que se parece a una piscina. Angra dos Reis también invita a la aventura y a descubrir gran parte de la magia y el estilo de la costa de Brasil. En cuanto a sus principales atractivos, destacamos los siguientes: Ilha Grande: Podemos decir sin dudas de que esta isla es uno de los lugares vacacionales preferido de los cariocas. La isla es un arsenal inagotable de cascadas, playas desérticas y senderos salvajes. Buceo, escalada, trekking y deportes náuticos son algunas de las actividades que ofrece el escenario natural de la isla. Su importancia histórica en Río de Janeiro deriva de la prisión que albergó en su interior durante más de seis décadas. Hoy la vida social es totalmente diferente. En Ilha Grande, la vida es rústica: no hay calles ni automóviles, y el arribo a las playas es a través de caminos naturales. La playa Lopes Mendes, considerada como una de las más bellas del planeta, es un punto de visita obligado en la isla. Estrada do Contorno: es una ruta continental de Angra (a unos 3 kilómetros del centro) que conduce a espectaculares playas de la Costa Verde Fluminense. El circuito atraviesa unos 18 kilómetros de Mata Atlántica y permite conocer puntos costeros muy frecuentados como la Praia do Bonfim, llena de bares y posadas, o la Praia Grande, preferida por los jóvenes. Las Cascadas de la Serra do Mar: Rodeada por la impresionante Serra do Mar, Angra tiene en su entorno numerosas cascadas, formadas por los ríos que bajan por las sierras. Estos saltos de agua embellecen la Mata Atlántica y su acceso se realiza a pie por exuberantes senderos. Las cascadas de Brachuy en la Serra da Bocaina es una de las más atractivas por la fuerza de sus aguas y las poderosas caídas a diversas alturas. También son fascinantes las cascadas de Ariró, da Branqueta y Capureta. Isla de Gipóia: De aguas serenas y arena blanca, Gipóia es la segunda isla de Angra en tamaño. Su "Playa de las Flechas", ideal para paseos en lancha, es muy visitada por los amantes de los deportes náuticos. Otra playa de gran belleza es Mergulho, rodeada de pequeñas islas y caracterizada por su abundante vida marina, que la convierte en un sitio magnífico para el buceo. Isla de Cataguases: Inspiradoras aguas verdes y turquesas y una superficie cubierta de pitangueiras (un frutito parecido a las cerezas) componen un panorama como robado de un sueño. Las playas de esta isla son ideales para disfrutar con niños pequeños, y por esto los fines de semana numerosas familias eligen las costas de Cataguases para veranear. Islas Botinas: También denominadas "Islas Hermanas" o "Islas Gemelas", estos dos islotes de asombrosa semejanza se sitúan en uno de los puntos más límpidos de la Bahía de Angra. La transparencia es tal que desde las islas puede divisarse la arena blanca del fondo del mar, aunque esté a diez metros de profundidad. No hace falta decir que es éste un lugar inmejorable para el buceo. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Alrededores de Rio de Janeiro; Angra Dos Reis

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: