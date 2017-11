Utopía y Proyecto Urbano

P U B L I C





Jorge Bader

Siguiendo con la visión del planeamiento y la aplicación de los conceptos sintoístas sobre el territorio quiero repensar nuestro espacio urbano y su relación con los accidentes geográficos o los espacios naturales. El respeto que se tiene en el planeamiento japonés sobre las raíces estructurales del pasado histórico es un hecho que impacta aun al más lego en la materia. En nuestro caso ese respeto prácticamente no existe. La relación de la ciudad con el rio es una deuda histórica, y también es una deuda histórica, la relación de la ciudad con sus escenarios naturales más importantes. Ya hemos analizado desde siempre la cuestión de nuestro desarrollo original, la instalación del ferrocarril y las actividades productivas e industriales como antecedente de nuestro origen urbano, sumado a la visión americana de avasallamiento de los perfiles naturales. Esto ya fue así desde la aparición de nuestro espacio urbanizado como ciudad. Ahora, me resisto a aceptar la percepción de que todo está perdido porque somos lo que somos porque ya fuimos como fuimos. Ninguna planificación urbanística se subordina al determinismo histórico, de hecho el concepto mismo de la planificación es precisamente la búsqueda de caminos alternativos para pautar la construcción de nuevas historias sobre el espacio urbano. Y no quiero abandonar aunque sea como simple ejercicio intelectual el planteo de utopías, o quizás no tanto, en la creación de imágenes posibles de nuestro desarrollo futuro. Cuando pretendemos vincularnos con el suelo en esos momentos de actividad física, o simplemente cuando pretendemos despejar la mente, las caminatas aeróbicas se desarrollan en su mayoría en el famoso predio de la calle Balcarce. Hace un año casi, lo describí en un artículo sobre la ciudad peatonal como "El circuito aeróbico por excelencia que se reconoce en el imaginario popular como el "Campito". Un sector que ha sido históricamente aceptado como el destino de las caminatas de la mayoría de la población céntrica, y ámbito de encuentro y actividades a cielo abierto". La visión de la franja verde entre la vía y Luis Costa es una aproximación a lo que desearíamos como paisaje natural recreativo. Es una de las áreas de mayor densidad peatonal en épocas de climas benignos. Que sucedería si dando rienda suelta a la utopía urbanística, el paso a la costanera no tuviera la barrera física del ferrocarril y luego se pudiera prolongar por la Irigoyen, y en paralelo a la vía en un recorrido por las barrancas naturales hasta Otamendi. Hace muchos años existió el camino entre Campana y Otamendi al pie de la barranca, y ya lo mencione varias veces como el camino de la peregrinación a pie en el día de la primavera cuando en la adolescencia la estación de Otamendi era el lugar obligado del picnic el 21 de septiembre. Si este proyecto fuera viable tendríamos el parque urbano más extenso y natural posible con perfiles variados desde lo interurbano, pasando por el accidente natural más importante como lo es el rio, hasta el perfil natural y agreste del verde de la barranca. Alguna vez cuando lo mencione en alguna charla me plantearon como siempre la casi inmutabilidad del ferrocarril. En la modernización de muchas ciudades la presencia de las trazas históricas de transporte urbano tan duros como los ferrocarriles no fueron una limitación para su adaptación. Sea sobre elevado como el caso de la antigua e histórica "High Line" original de Nueva York en el distrito de empaque de carnes, o soterrado como lo está siendo el Sarmiento, el ferrocarril pude ser simplemente una variable a mover que libere al espacio urbano de esa valla que hoy se ve como insalvable. No digo lo que habrá de ser, sino, fiel al ejercicio de la utopía, digo lo que pudiera ser. Y no ignoro los costos que esto implica, pero en el camino de imaginar soluciones basta con empezar a delinear alternativas. Dicho esto, también se puede pensar en la otra visión de puentes peatonales con declives suaves que vinculen esa franja verde que corre paralela al ferrocarril, con el acceso a la costanera por calle Beruti, algo como el puente suspendido sobre la calle Dorrego y Figueroa Alcorta, que vincula dos sectores del Bosque, en la zona que más precisamente se llama Parque Pakistán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si allí se pudo, sobre una arteria sumamente transitada, acá también se podría. Una visión más inmediata y realizable que quizás pudiera siguiendo con esta utopía formar parte de un sistema circulatorio de niveles variables que vincule distintos sectores peatonales. Finalmente la primer etapa de esta utopía urbana arrancaría con la vinculación de dos lugares ya instituidos como hitos del esparcimiento local, el "Campito" y el Rio, Uno ya instalado y el otro existente, con fuerte impronta pero escaso y dificultoso acceso. Este ejercicio de proyecto urbano donde la cuestión central es el respeto por la topografía, y la revalorización de los espacios naturales existentes, algunos de ellos incorporados al imaginario colectivo como un dato relevante de la vida comunitaria, resultaría un tema interesante para el debate dentro del ámbito del Concejo Urbano Ambiental, y quizás, por qué no, un buen tema para un concurso de ideas sobre los espacios verdes y naturales de la ciudad.

Utopía y Proyecto Urbano

Por Arq. Jorge Bader

