¿Es la ansiedad y la angustia el mal de esta época? Si bien cada época tiene sus particularidades, la ansiedad y la depresión en adolescentes y jóvenes especialmente y con altos índices de suicidios, pero también en adultos, han ido en aumento. Pero Dios nos dice; Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado (Isaías 26:3) Así dijo el Señor. En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza Isaías (30:15) Muchas personas jóvenes o adultos en este mundo que nos toca vivir viven permanentemente inquietos e insatisfechos. Muchos tienen miedo de escuchar tantas malas noticias y a veces, lo que es mas grave, algunos, no todos, tienen miedo de lo que está en ellos mismos, niegan encontrarse ante sus propias conciencias, tratan de acallarla dedicándose al trabajo, al deporte, a los espectáculos a la política, a Internet, o cosas peores, vicios, etc. Esto hace que no tengan que pensar en sus problemas personales o existenciales Además también tienen miedo de sus semejantes porque la violencia hace estragos y el hombre es un lobo para el hombre, y miedo del futuro, tanto del inmediato como el mas allá, después de la muerte. La angustia se generaliza en la sociedad, pero este estado de ánimo no sorprende para nada al creyente, pues Jesús mismo anunció esos tiempos en los que la angustia y la incertidumbre se volverían insoportables. Y esta angustia se debe al hecho de que los hombres dejaron a Dios! El remedio es su Hijo Jesucristo, quien nos dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar... hallaréis descanso para vuestras almas" (Mateo 11:28-29). Vale la pena leer la Palabra de Dios y reflexionar en ella. Dios jamás miente y todo lo que dice a biblia es verdad, El como buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Dios te guíe por el camino correcto, acepta seguir el consejo que El te ofrece. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”La Angustia”

Por Mirta Dappiano

