Se impuso 1-0 con un gol del "Kun" Agüero a los 40 del ST. Con algunos aspectos positivos y otros tantos negativos, Argentina venció ayer sábado 1 a 0 a Rusia en un amistoso disputado en el estadio Olímpico Luzhnikí, el escenario fijado para los encuentros inaugural y final del Mundial del año próximo. El único gol del partido lo convirtió Sergio Agüero, a los 40 minutos del complemento, luego de una buena combinación entre Lionel Messi y Cristian Pavón. Argentina no logró imponerse por momentos a un rival bastante inferior y, a excepción de la buena actuación del "Kun" y el desequilibrio de Lionel Messi, Jorge Sampaoli no se llevó muchos aspectos positivos más allá de la victoria. Para cerrar la pequeña gira por territorio ruso, la Selección enfrentará el martes a Nigeria en Krasnodar, donde deberá sortear el desafío de conformar un equipo sin el crack del Barcelona. Ayer ante Rusia, la Selección formó con Sergio Romero; Javier Maschera-no, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi; Enzo Pérez (Ever Banega), Matías Kranevitter, Giovani Lo Celso (Alejandro Gómez); Eduardo Salvio (Cristian Pavón), Lionel Messi, Ángel Di María (Diego Perotti) y Sergio Agüero (Paulo Dybala). EN EL TOP 3. Con su gol ante Rusia, "Kun" Agüero igualó a Hernán Crespo como el tercer máximo goleador de la Selección Argentina. El actual delantero del Manchester City alcanzó los 35 festejos con la camiseta celeste y blanca y sólo es superado por Gabriel Batistuta (54) y Lionel Messi (61).

FESTEJO RUSO. AGUERO CELEBRA EL GOL CON PAVÓN, QUIEN DESBORDÓ TRAS UNA GRAN HABILITACIÓN DE MESSI PARA LUEGO METER EL CENTRO ATRÁS PARA EL KUN.



Camino al Mundial:

Argentina le ganó un amistoso a Rusia

