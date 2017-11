NOTICIA RELACIONADA: Historia Violeta En el reciente festejo de los 40 años de Naranja Juniors, un ex entrenador de ese mítico club aseguró, quizás exagerando, quizás no, que el jugador de mayor proyección que dirigió en la década de 1970 no fue José Horacio Basualdo, sino que sus mayores expectativas estaban puestas en un mediocampista de la categoría 1962: Sergio Karnincic. De chico había sido delantero e, incluso, fue dos veces goleador del Baby Fútbol con la Escuela 16. Sin embargo, en un torneo de verano en el Club Alumni, un día faltó un volante y le preguntaron: "¿Te animás a jugar de 10?" "Y la verdad es que la rompí", recuerda Sergio, todavía con cierta incredulidad. "Me salió todo ese día. Tiraba paredes, gambeteaba, retrocedía, recuperaba... A mí siempre me gustó estar en contacto con la pelota y a partir de ahí empecé a jugar de volante, de 8 o de 10, porque me encantó, me gustó mucho más que de delantero", rememora 40 años después, sentado en el living de su casa, frente a pilas de cajas que contienen los mil ejemplares que imprimió de "Violeta el Corazón", la exhaustiva recopilación histórica de los partidos, jugadores y entrenadores de Villa Dálmine desde su ingreso a la Asociación del Fútbol Argentino en 1961. -Entonces, ¿llegaste a jugar como volante central? -No, no. Siempre lo hice de 8 o de 10, más suelto. -Te lo pregunto porque recordando aquella afirmación que dice que "se juega como se vive" y viendo el trabajo que hay detrás de este libro, imaginé un jugador de mucho esfuerzo y sacrificio. -Es verdad que el trabajo para poder completar este libro se parece más al de un 5, el que hace el sacrificio, el que va a todas, cubre espacios y trata de salir jugando aunque no tenga las condiciones. Pero yo siempre jugué de 8 o de 10, je... La historia de Sergio con la práctica del fútbol fue perdiendo intensidad luego de una problemática lesión en la rodilla y también por su otra pasión deportiva: el básquet. Posteriormente se convirtió en Profesor de Educación Física y se transformó en uno de los más reconocidos y queridos en nuestra ciudad, tanto por su profesionalismo y dedicación como por sus cualidades humanas. Pero esa vocación no bloqueó otras y, en 2010, cuando tenía 48 años, comenzó a estudiar Periodismo Deportivo en el Instituto River Plate. Y a lo largo de los tres años que demanda la currícula, se fue apasionando con la escritura y también con la historia. Así, en 2014 presentó su primer libro ("Viejos son los trapos; Escritos de Estudiante"), compuesto por notas, investigaciones, cuentos, historias de vida y experiencias personales que Karnincic fue trabajando durante sus estudios en el Instituto River Plate. Y al mismo también se largó con una profunda investigación sobre los orígenes del fútbol en nuestra ciudad y los jugadores con historias campanenses. Justamente, como él lo explica, de esa investigación se terminó desprendiendo este libro "Violeta el Corazón" que, en el 60º aniversario de Villa Dálmine, llega para rescatar con detalle y precisión la historia del club en AFA.

CON EL NENE. SERGIO KARNINCIC JUNTO A JOSÉ HORACIO BASUALDO Y JUAN PAREDES, EN LOS AÑOS EN QUE JUGABAN EN NARANJA JUNIORS.



Sergio Karnincic:

De goleador a volante; y de profe de educación física a periodista, investigador e historiador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: