Por Gustavo Belsué
Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana con el Gran Premio de Brasil. Televisa Fox Sport. HERMANA: La señorita concurrió a ver la carrera bien acompañada por su hermana que no pasó desapercibida en zona de boxes y fue abordada por algunos componentes de un equipo de la CTA del Regional pero ninguno llegó a concretar el deseo buscado y la señorita quedó sorprendida por el impulso de los muchachos zarateños. Mira vos! EMPRENDIMIENTO: El ex acompañante en la categoría Alma se volvió al mundo de las dos ruedas y por esto se lo puede ver a Atilio Silva al frente de un nuevo emprendimiento comercial sobre la avenida Mitre donde tiene en ese local la representación oficial de la marca de Motomel para toda la zona norte. Bienvenido! CONTENTO: Emiliano Falivene viene de ganar en la categoría Kart Plus y el representante de Zárate se mostró contento y con las ilusiones de llegar a buscar el campeonato de la mano de Mauro Santucho en la motorización. TURISMO NACIONAL: La categoría más federal de nuestro país encara este fin de semana otra fecha del presente campeonato con otro parque interesante de autos para sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas", desde el autódromo Juan Galvez Buenos Aires. CAMBIAR: La finalización de la última carrera de la categoría Kart Plus marcó el alejamiento de Mateos Benitez del equipo de Mauro Santucho y el cambio de motorista que a partir de ahora se armarán en San Andres de Giles. POSITIVA: El debut en la categoría RF fue positiva para Ignacio Lopez que en el fin de semana desarrolló dos carreras ganando una y saliendo tercero en la otra con el asesoramiento de Fabian Martinelli. ASADO: A propósito del taller de Martinelli ahora esperan en el equipo saber cuando Don Lopez se hará cargo de abonar el correspondiente asado ante tal buen fin de semana que a decir del padre del piloto la fecha de tal almuerzo o cena depende cuando ellos estén disponible. FORMULA CUATRO APAP: La categoría Escuela del Automovilismo zonal desarrolló este fin de semana otra fecha del campeonato en el Autódromo de Buenos Aires. Desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. GOLPEADO: Lamentablemente el auto de Ever Azorín quedó muy golpeado tras la carrera y quien tiene a su cargo alquilar dicho auto deberá repararlo en forma completa tratando de que se recupere en su totalidad. IMAGENES: En programa televisivo se dejaron ver las primeras imágenes de la promotora que se sumó al equipo de Gastón Fernandez en esta temporada donde la señorita de nombre Araceli se mostró muy compañera del piloto en cuestión en plena competencia de los chasis del regional. TRATAR: No atraviesa un buen momento la categoría Prokart por estos días, lamentablemente varios pilotos emigraron con sus karting en busca de nuevos horizontes. Sus dirigentes están tratando de encontrar una salida acorde para superar esta crisis en la cual está sumergida. RALLY FEDERAL: Por otra carrera del campeonato la categoría lleva adelante su rally desde el último viernes en la vecina ciudad de Ramallo con un parque interesante de autos. GANAR: Como lo anunciamos en esta sección Eric D´Amario volvió a correr en karting y parece que el pibe no se olvidó de nada porque terminó ganando la competencia y haciendo ver a su compañero Muñoz que el muchacho estará picante para correr en Binomio en la categoría Alma. TRABAJOS: Los trabajos en el autódromo de Rosario siguen avanzando y se espera terminar a la brevedad para darle otras posibilidades de cara a la llegada de las categorías nacionales. FIESTA: Se viene la Fiesta del Automóvil y los organizadores están trabajando a pleno para tal emprendimiento que contará con la presencia de Ivan Noble a la hora del show musical. Aseguran que además habrá varias sorpresas interesantes para los amantes del mundo de los fierros. TRIUNFO: Sin dudas que este es un gran año para el pibe Julián Garrido que viene de otro triunfo en la Carrera de Motocross enduro que se llevó adelante en el circuito de Baradero con la moto que prepara su papá Juan y el asesoramiento de Carlos Debesa. DEBUT: Luego del debut del chico Tobías Amarillo se mostró con mucha alegría Guillermo Fernandez al confiar en el pibe que se sumó a la categoría Kart Plus en la clase promocional donde lo hizo con el mismo karting que utilizó en su momento Gastón hijo del abuelo Guillermo. Bienvenido!! PARTICIPAR: Aunque no pensaba ser de la partida al final Juan Fontanot terminó en el puesto décimo primero con el auto que arman con su hermano y el asesoramiento de Juanjo Tártara en la planta impulsora. ASEGURAR: Sus amigos de la vida aseguran que el piloto está super enamorado a tal punto que el automovilismo pasó a segundo lugar y no está confirmado que este año vuelva a correr. MUJER: Como venimos anunciando en la estructura de Juan Sbarra están atravesando un gran momento y si algo le faltaba era la llegada de una mujer al equipo que desde su condición de piloto Yanina Oller se sumará a la Clase uno del Turismo Pista. La atenderá el "Gusty" Martínez? NUEVAS: Como sucede todos los meses acaban de ingresar a la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi las unidades eléctricas con mayor autonomía y a un costo acorde para el actual mercado donde las nuevas motos presentan una gama de colores acorde para la temporada. VICTORIA: Tras la carrera en Zárate por parte de la categoría Kart Plus el "Pajarito" Juan Carlos Suarez se alzó con otra victoria en la clase potenciada donde le permite seguir en la punta del campeonato. Logrará lo que su racing querido no puede. GANAS: En nota televisiva el pibe Fausto Ciaponi dejó en claro que le gusta correr en los ciclomotores pero no lo atrapa trabajar en el armado de los mismo porque no siente las ganas de hacer ningún esfuerzo. Convengamos que en algo tiene que salir al abuelo Ciaponi. TRV6: La categoría visita el autódromo de La Plata por otra competencia del campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". CAMPEON: Tras la carrera del TC 2000 desarrollada en Mendoza el santafesino Manuel Luque obtuvo el campeonato de la categoría a bordo de un Renault. PIÑA: Todo venía bien para el ex piloto Mariano Giozzi sobre su caballo hasta que algo falló porque se cayó del mismo y se pegó una piña contra el piso que nunca le ocurrió en el automovilismo. Que lástima que vendió el casco, le haría falta para salir a cabalgar, pensó que era el zorro pero no llegó ni al Sargento Garcia. SUPONER: Todo hacía suponer que Cyntia y Andrés ese martes iban a cenar en la casa del ex preparador de motos pero habilmene los fueron desplazando y los chicos terminaron comiendo en la casa de la abuela de la actual piloto de karting. No hay nada más lindo que la familia unita. TOPE RACE SERIES: Nueva visita de la categoría al autódromo platense en este fin de semana con su habitual parque de autos donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". CORONARSE: Como se venía definiendo el campeonato de la Fórmula Uno era casi inevitable que el campeonato recayera en Lewis Hamilton quien volvió a coronarse y alcanzar el cuarto título mundial donde el inglés lo festejó mucho como era de imaginar. JOYITA: De una manera muy particular Marcelo Crevani junto a su hermano Hugo presentó en programa de TV su moto Dollar una joyita para disfrutar y observar con una detallada explicación de como pudo armar la misma. Felicitaciones!! COMPRAR: En algún momento pensó correr en la categoría Alma pero nunca se concretó, ahora Andrés Kyrby tomó la decisión de correr en karting y para esto compró uno y se sumará a la categoría Kart Plus con la sana intención de poder hacer una temporada. Papá Carlos no estuvo muy de acuerdo mientras mamá Alejandra aún no lo puede superar. Que no cunda el pánico! Llevará motores de Mauro Santucho. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo Roberto Mouras de La Plata la categoría está concretando otra fecha del certámen durante este fin de semana donde Canal13 televisa desde las 10.30 a través del programa "Carburando". ETAPA: Se acuerdan de Conti que ya tiene el auto terminado y listo para correr, ahora está en la etapa de ir a probar para saber que hace el auto en pista y en eso anda aunque aún no está definido en que categoría. Tiene más dudas de las pensadas Don Gonzalo. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de los chasis del TC Regional ya confirmaron la próxima para la categoría a realizarse en el autódromo de Roque Pérez el presente fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. IGUAL: Todo sigue igual en el esperado retorno de Sergio Giordano de parte de sus amigos. Ya todo hace pensar que el "Costilla" de terminar el Fiat Uno será para la próxima temporada de la categoría Alma. TERMINAR: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo El Zonda de San Juan donde el campanense Matías Milla a bordo del Toyota del equipo oficial fue de la partida donde terminó en la clasificación décimo sexto para en la carrera clasificatoria terminó décimo cuarto y en la final terminó décimo cuarto y en la final terminó décimo octavo. ACUERDO: Aunque no lo tenía pensado llegó un interesado en comprar el Fiat 147 de Leandro Bijarra y el pelado de llegar a un acuerdo desde lo económico puede llegar a desprenderse del mismo en los próximos días. TIEMPO: Luego de su regreso por el viejo mundo le preguntaron a Silvestre Gallo ya que su hija no va a correr si tomará la posta y de l mano de Horacio Romay volvería a la alta competencia con su karting pero por el momento razones laborales no le dejan el tiempo deseado. ALMUERZO: Los dirigentes de la categoría Alma hicieron saber que el almuerzo de los campeones se desarrollará en su sede social en la calle Corsini 41 Benavidez el venidero 10 de diciembre donde se invita a pilotos, socios y seguidores a comprar las tarjetas que ya están a la venta para los interesados que deseen acompañar tal festejo.

