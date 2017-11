Las comisiones del HCD, paralizadas

Es porque la oposición no da quorum en desacuerdo con proyectos importantes remitidos por el Ejecutivo. Uno de ellos es la designación de Claudia Ravera para el Juzgado de Faltas Nº 1. Las comisiones del Honorable Concejo Deliberante, donde se debaten y trabajan los proyectos antes de su despacho a sesión, se encuentran paralizadas debido a la resistencia que suponen varias iniciativas presentadas por el oficialismo durante la última sesión ordinaria, en particular la que designa como titular del Juzgado de Faltas Nº1 a la actual directora de Personal del Municipio, Claudia Ravera. Este lunes, luego de que la comisión de Legislación no llegara al quórum necesario para sesionar -solo estuvieron presentes los oficialistas Mariano Raineri, Carlos Cazador y Silvia Balsells-, el presidente del HCD, Sergio Roses, convocó a su despacho a los presidentes de bloque para intentar normalizar la situación, teniendo en cuenta que la próxima sesión ordinaria está pautada para el jueves 23 de noviembre. Como en el transcurso de la mañana no se pudo organizar la reunión, se pasó para este martes a primera hora. Al rechazo a Ravera (exfuncionaria de la gestión de Stella Maris Giroldi) como nueva jueza de Faltas -que provendría principalmente del PJ-FPV- se suma también la molestia de la oposición por considerar que proyectos como el canje del Puerto de Frutos por el Estadio de Villa Dálmine con la empresa Tenaris (que implicaría que el club pase al fin a contar con la propiedad de los terrenos de su cancha) se han remitido sin consenso previo. En tanto, para hoy fue invitado el equipo técnico de la Secretaría de Hacienda, encargado de confeccionar el Presupuesto Municipal para el año entrante, a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico. La reunión de dicha comisión, presidida por el oficialista Carlos Cazador, está prevista para hoy a las 10 horas, pero no se sabe con certeza si podrá sesionar.

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, PRESIDIDA POR CAZADOR, RECIBIRÍA HOY AL EQUIPO TÉCNICO QUE ELABORÓ EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018.



Las comisiones del HCD, paralizadas

