El secretario general de la CGT Regional y Diputado Nacional por el FpV ofreció una conferencia de prensa junto a otros gremialistas donde marcó la posición de la entidad frente a la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri. La CGT Regional Zárate-Campana cuestionó duramente la reforma laboral que quiere llevar a cabo el presidente Macri. Este lunes en conferencia de prensa, el Secretario General de la entidad gremial y diputado nacional por el FpV, Abel Furlán, aseguró que la iniciativa se convertiría en "una ley dañina para los trabajadores, que les quita derechos y los pone en una precarización nunca vista", y aseguró que el Gobierno está desprotegiendo a la industria nacional. El referente de la Unión Obrera Metalúrgica estuvo acompañado por autoridades de diferentes sindicatos que componen la CGT Regional. Señaló que aguardarán lo que defina la entidad matriz a la hora de desplegar acciones de fuerza –que ya ha rechazado el borrador que le fue presentado-, pero se mostró muy crítico con la intención de Cambiemos al asegurar que "los 144 artículos" que componen el proyecto "son totalmente nocivos para los trabajadores" e implican una situación de "gravedad extrema". "Tenemos bien en claro que es una ley dañina para los trabajadores, que les quita derechos y los pone en una precarización nunca vista. Los va a someter a tener que trabajar más de ocho horas. Pero también avasalla derechos en el tema de las indemnizaciones y la prescripción para reclamar, en la que pasamos de tener dos a un año para hacerlo", comentó el gremialista. Furlán criticó el argumento oficial de que la reforma busca mejorar la competitividad de la industria nacional. Expresó que "no hay ninguna posibilidad que Argentina pueda garantizar producción nacional y empleo con una ley que vaya a precarizar a los trabajadores" ya que "no son los convenios colectivos de trabajo los que están siendo un obstáculo" sino "otros factores" que hasta "mencionan los propios empresarios". Y los enumeró: la caída del consumo, la alta presión tributaria, la alta tasa de interés –que desalienta la inversión productiva por la apuesta financiera-, la apertura "indiscrimina-da" de las importaciones y los "tarifazos en los insumos más importantes que tiene la industria nacional" que son el gas y la electricidad. "El Gobierno tiene que entender que tiene que cambiar la política económica, que tiene que favorecer la producción nacional. Hasta ahora, después de dos años de gestión, no nos ha mostrado cuál es el modelo productivo e industrial para nuestro país", sostuvo Furlán. El líder de la UOM Seccional Campana-Zárate precisó como uno de los puntos más perjudiciales para los dependientes el hecho de "ir un banco de horas anualizadas" que va a hacer "desaparecer las horas extras". "Las empresas van a tener la posibilidad de utilizarnos cuando tengan producción y cuando no, nos van a mandar a casa percibiendo el salario. Sea sábado, domingo o feriado vamos a tener que estar a disposición", afirmó. "(También) Con este proyecto de ley la empresa va a tener la potestad de movernos a cualquier sector de planta, a cualquier puesto de trabajo, y nosotros no vamos a poder reclamar", indicó. "Quieren un trabajador sometido al miedo para imponerles las condiciones a su empleo", manifestó Furlán. El legislador nacional adelantó que su bloque votará en contra del proyecto, que aún no tomó estado parlamentario, aunque advirtió que las demás bancadas pueden plegarse a la iniciativa del oficialismo como lo hicieron en otras oportunidades. "Es mentiroso cuando desde el oficialismo dicen que hace falta modernizar nuestros convenios colectivos de trabajo, que hace falta ir hacia una reforma laboral, para ser más competitivos. No: lo que quieren es un trabajador con menos derechos, y al que no le sea posible reclamar por eso", consideró.

