Cuenca, Magallanes y Trujillo, en carrera por el PJ local

Anoche hubo una reunión para conformar una lista de unidad. "Ruli" Galarza y Soledad Calle serían dos de los 3000 afiliados campanenses que no figurarían en el padrón. Fuentes seguras confirmaron a La Auténtica que ayer por la noche hubo una reunión en el PJ local con miras a las próximas elecciones internas del próximo 17 de diciembre. Si bien el mandato del PJ provincial es bregar por conformar una lista de unidad, "al menos anoche no se descartó la posibilidad de ir a elecciones", confiaron. De hecho, habría al menos 3 justicialistas con aspiraciones a conducir el PJ local, ellos son: Oscar Trujillo, Diego "Piojo" Cuenca y Mauro Magallanes (actual Vicepresidente). Sin confirmar, el primer boceto de unidad incluiría a Trujillo como Presidente, Magallanes renovaría de Vice, y a Cuenca como Tesorero. Además de los tres mencionados, estaban presentes en la reunión el presidente del bloque de concejales PJ – FpV Luis Chesini; Sebastián Sánchez, Oscar Villareal, Joel Vallomy, Carla Navazotti, Carlos Barrichi, Norberto "Tito" Jendrulek y Héctor "Piru" Rojas, entre otros referentes. Más allá de cualquier aspiración partidaria, las fuentes consultadas comentaron que figuras relevantes del partido como el ex candidato a concejal en las últimas elecciones legislativas, Raúl "Ruli" Galarza, o la concejal Soledad Calle no figurarían en los actuales padrones. "Siempre pasan estas cosas con los padrones del PJ. Dicen que sólo en Campana no figuran unos 3000 afiliados", confiaron a La Auténtica Defensa.

