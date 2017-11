En una nueva propuesta cultural gratuita de Campana Joven, las bandas Dr. Prófugo y Alter Ego protagonizaron un gran show el último sábado. Los food tucks y el tradicional paseo de artesanos acompañaron la jornada. El rock "invadió" la plaza Eduardo Costa con una nueva propuesta cultural gratuita impulsada desde Campana Joven. Las bandas Dr. Prófugo y Alter Ego protagonizaron un sensacional show en el Patio de las Américas de la plaza Eduardo Costa. Integrada por Franco Melo (guitarra), Matías Moreira (guitarra), Iván Gómez (bajo), Brian Ramírez (batería) y Diego Eckerdt (voz), Alter Ego presentó un repertorio fiel a su estilo donde, tal como ellos definen, pudo apreciarse "influencia de todo tipo desde lo más under hasta lo más alto". Por otra parte, Dr. Prófugo compartió canciones fusionando el rock con pop y raggae con Fernando Teti (cantante), Agustín Basaldua (teclado), David Chiaro (guitarra y coros), Pablo Chuliver (batería), Esteban Gregoris (bajo) y Martin González Rivero (guitarra rítmica). La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, estuvo presente acompañando a los artistas y al equipo de Campana Joven que llevó adelante el festival. Además de la música, el público disfrutó de las deliciosas elaboraciones de los food trucks y encontró, una vez más, el tradicional paseo de artesanos. Fue otra interesante propuesta donde no solo se le brindó una oferta cultural gratuita al público sino donde también los artistas locales encontraron su espacio para compartir su música.

Gracias por el hermoso festival que nos hicieron cerrar esta noche. Próximos destinos: Rosario (17.11, @Berlineamos) y Zárate (19.11, @EventosCEZ) — Dr Prófugo (@drprofugoficial) 12 de noviembre de 2017 Que banda del carajo @drprofugoficial che! Hacia mucho que no los veia, y la rompen como siempre! — BRUNΞ (@BruneeCobain) 12 de noviembre de 2017

El rock sonó a pleno en la plaza Eduardo Costa

