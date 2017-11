Dia Mundial de la Diabetes

El tema del Día Mundial de la Diabetes 2017 es la Mujer y la diabetes – nuestro derecho a un futuro saludable. La campaña promoverá la importancia de un acceso asequible y equitativo para todas las mujeres en riesgo de o que viven con diabetes a los medicamentos para la diabetes y las tecnologías esenciales, educación para el autocuidado y la información que necesitan para lograr un resultado óptimo de la diabetes y fortalecer su capacidad para prevenir el tipo 2 diabetes. La mujer y la diabetes: Preguntas frecuentes ¿Por qué las mujeres con diabetes tienen una predisposición a tener frecuentes infecciones por hongos? La glucosa en su cuerpo crea el entorno perfecto para fomentar el crecimiento de hongos en su cuerpo. ¿Qué complicaciones hay con el uso de pastillas anticonceptivas si tengo diabetes? Las pastillas anticonceptivas pueden aumentar su nivel de glucosa. Usarlas más de un año o dos también puede aumentar el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, cuando toma la pastilla, si le sube la presión, puede aumentar la probabilidad de que empeoren las enfermedades de los ojos o riñones. ¿La menopausia afectará mi diabetes? Sí. Los cambios de nivel y equilibrio hormonal pueden hacer que su nivel de glucosa se descontrole. Las mujeres con diabetes también corren peligro de tener una menopausia prematura y, en consecuencia, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Hay algún medicamento para la diabetes que tiene una incidencia más alta de efectos secundarios en mujeres que los usan? Sí, los medicamentos orales llamados tiazolidinedionas (TZD) pueden hacer que las mujeres que no están ovulando y aún no han pasado por la menopausia vuelvan a ovular, lo que hace que puedan concebir. Además, es posible que los anticonceptivos orales sean menos eficaces cuando se toma este medicamento. ¿Qué nivel de glucosa en la sangre deben tener las embarazadas? En ayunas 60-90 mg/dL (sangre entera) 69-104 mg/dL (plasma), Antes de comer 60-105 mg/dL (sangre entera) 69-121 mg/dL (plasma), Una hora después de comer 100-120 mg/dL (sangre entera) 115-138 mg/dL (plasma), 2 a.m. - 6 a.m. 60-120 mg/dL (sangre entera) 69-138 mg/dL (plasma). ¿Con qué frecuencia las mujeres con diabetes deben hacerse chequeos como exámenes ginecológicos? Se deben hacer chequeos de manera regular y sistemática para asegurar que la diabetes no tenga un impacto negativo en los órganos reproductivos. Según su estado de salud en general, su proveedor de servicios médicos determinará con qué frecuencia debe ir a verlo. ¿Las mujeres con diabetes pueden darles de lactar a sus bebés? A no ser que su equipo de atención médica le diga lo contrario, sí. La leche materna les ofrece a los bebés la mejor nutrición posible, y se recomienda que amamanten todas las madres con diabetes previa o gestacional. (...) ¿Mis hijos heredarán la diabetes de mí? Todo depende de los factores de riesgo, que incluyen: ausencia de diabetes en la familia: probabilidad de 11% de diabetes tipo 2 hasta los 70 años y probabilidad de 1% de diabetes de tipo 1 hasta los 50 años. Un padre con diabetes tipo 1: probabilidad de 6% de diabetes tipo 1 (si el padre tiene diabetes tipo 1), probabilidad de 4% de diabetes tipo 1 (si la madre con diabetes era menor de 25 cuando el niño nació) y probabilidad de 1% de diabetes tipo 1 (si la madre con diabetes era mayor de 25 cuando el niño nació). El riesgo aumenta al doble si el padre o la madre recibió un diagnóstico antes de los 12 años Un padre con diabetes tipo 2 (que recibió el diagnóstico antes de los 50 años): probabilidad de 14% de tener diabetes tipo 2. Si ambos padres tienen diabetes tipo 2, el riesgo de tener diabetes tipo 2 es de 45% (riesgo total). Fuente: Americva Diabetes Association.

