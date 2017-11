HCD: Sin quorum en las comisiones; la actividad legislativa sigue paralizada

"Seguimos apostando al dialogo y el consenso pensando en los vecinos", resaltaron desde Cambiemos. Los concejales de la oposición volvieron a dejar sin quorum las comisiones internas del Concejo Deliberante, como lo vienen haciendo desde hace más de una semana. "No dar quorum es una medida que va en contra de la institucionalidad del cuerpo, pero que además deja al descubierto la deliberada intención de algunos concejales que solo buscan poner palos en la rueda a los proyectos y que no comprendieron que el voto popular se ha expresado recientemente ratificando la confianza en Cambiemos", destacaron desde el bloque oficialista. "Esta actitud genera que muchos proyectos importantes para los vecinos de Campana no puedan tratarse", resaltaron los ediles quienes ayer recibieron a parte del equipo de la Secretaria de Hacienda que concurrió a dar detalles y responder dudas sobre el proyecto de Presupuesto 2018, que también está esperando ser tratado. "No vienen siquiera a discutir sobre el Presupuesto 2018, una herramienta clave para el funcionamiento del municipio y para que los vecinos puedan recibir los servicios básicos, pero también hay otros temas importantes que no quisieron tratar", destacó el concejal Carlos Cazador, quien preside la comisión de presupuesto. "Las reiteradas ausencias no hacen más que confirmar lo que veníamos sosteniendo a lo largo del año: lo único que hace la oposición es poner palos en la rueda", señalaron los concejales de Cambiemos. "Al final del día, los mayores perjudicados de esta actitud terminan siendo los vecinos. Hay concejales que ni siquiera están viniendo al HCD", resaltaron desde el oficialismo. Desde la presidencia del cuerpo, hubo varios intentos para destrabar el tema y el presidente del HCD, Sergio Roses, se mostró confiado en encontrar el consenso necesario para retomar la actividad de manera normal, pero hasta anoche no se había destrabado él tema.

EN LA COMISION DE PRESUPUESTO AYER TAMPOCO HUBO QUORUM



HCD: Sin quorum en las comisiones; la actividad legislativa sigue paralizada

