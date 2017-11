Corrupción selectiva

Tomás Buzzi

Por razones laborales de índole privado, en estos días estuve dando vueltas por la Patagonia Argentina, dicho sea de paso se viven momentos duros para el emprendedurismo. En fin, los que si disfrutan de la vida son los vivos de siempre. Esos que generan ganancias con orígenes desconocidos pero a costillas de los argentinos y después las depositan en paraísos fiscales. Estos sí que la pesan ya que contarla les demandaría tres vidas enteras. Pero bueno no me quiero extender mucho en la crítica ya que inexplicablemente cuentan con un multitudinario apoyo de la sociedad. A esta altura no tiene sentido comentar que estas prácticas lastiman duramente las economías de los países como ningún otro acto de corrupción. ¿Se imaginan la cantidad de hospitales, jardines o escuelas que se harían si estos muchachos pagaran impuestos como cualquier hijo de vecino? El lavado de activos y evasión es una destreza común, entre gente corrupta están los de "Panamá papers, ahora los de Paradise papers y los "rústicos" aquellos que simplemente agarran una pala y la entierran en el fondo del patio. Parece una humorada de este columnista pero aunque te parezca mentira el enterrar dinero es la practica más común de todas (¿qué cuentas off shore, ni ocho cuartos?). Te cuento: el último tramo del viaje Bahía Blanca - Buenos Aires lo hice en Tren. Me aprestaba a dormir como un campeón, pero el destino persiste en molestarme. Se sube en el asiento de al lado una jubilada que obviamente me recitó de memoria todos y cada uno de los relatos de los medios hegemónicos. Antes me indignaba, ahora me causa cierta gracia. Fui malo y le pregunté si voto a Vidal en las últimas elecciones, contestando un rotundo sí. (Vidal no participó). Irónicamente dije: Tampoco hace bien en quejarse con lo que habrá cobrado por la reparación histórica, dijo: Noooo, nada… yo me jubilé con la mínima gracias a la moratoria porque me faltaban años. Yo: Eso si está bueno, contesta: Si pero creo que ya no se puede (obvio que lo derogaron). Yo: Pero tiene dos aumentos por año. Jubilada: Si pero te lo comen los precios (en alusión a la inflación). Mirá si le comento que se valla olvidando de esos dos aumentos y que la nueva reforma los reemplaza por una variable atada al consumo calculada arbitralmente por el gobierno, perdiendo los jubilados alrededor del 15% del poder adquisitivo, se me desmaya. De la Rúa fue más benevolente solo les descontó el 13%. Al llegar a Campana observo una polémica local respecto al rearmado del Peronismo con vistas a las próximas elecciones de Diciembre en el PJ. No tengo la chapa suficiente como para emitir una opinión sobre un tema que me supera, pero soy caradura y digo: cualquier opción es buena, unión o internas. Si es rápido mejor. Creo que la sociedad se merece opciones, seas peronista, socialdemócrata o independiente ineludiblemente se hace imperioso dar una opción a la gente. Un proyecto renovado, firme, amplio y sobre todas las cosas bajo un gran manto de humildad. Si las plataformas opositoras a "Cambiemos" no se organizan, va ser muy factible que la gente siga pensando que lavar y evadir es "fashion" y que las reformas neoliberales le mejorarán la vida. Tomás Buzzi Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Corrupción selectiva

Por Tomás Buzzi

