La Gestión Cultural y su jerarquización al debate

El Presupuesto 2018 transformaría Cultura a Subsecretaría El presupuesto Municipal 2018 elevado al HCD para su aprobación días atrás, prevé que la Jefatura de Gabinete, a cargo de Mariela Schvartz, absorba la mayoría de las tareas de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Según pudo saber LAD, la misma funcionaria se lo adelantó hace algunos días a los empleados del sector y no descartó la designación de un subsecretario que la asista en la gestión. Como se sabe, dicha secretaría quedó acéfala hace más de un año, cuando su última titular, Roxana Giráldez, fue desplazada de su cargo. Desde entonces estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicación y la jefatura de gabinete. Los responsables de las gestiones de Escobar, Exaltación de la Cruz y Zárate reflexionaron junto a estudiantes y profesores de la tecnicatura en Gestión Cultural del Instituto 15 acerca del lugar que la cultura tiene en la agenda de los municipios de la región. Organizada por la Tecnicatura en Gestión Cultural del Instituto 15, el sábado 5 tuvo lugar en Campana la 2da. Jornada de Gestión Cultural. El encuentro, titulado "La cultura como interacción social" contó con numerosas actividades desde la mañana hasta la tarde. Mesas de trabajo, muestras, recitales y charlas fueron algunas de las propuestas desarrolladas por estudiantes y docentes para el encuentro Una de las actividades centrales fue el Panel "Municipio y Cultura. Presente y futuro de las políticas públicas distritales", donde referentes culturales de los municipios de la región compartieron sus puntos de vista sobre la gestión cultural en lo público. Moderado por la especialista en Gestión Cultural, la licenciada Úrsula Rucker, el panel se desarrolló durante hora y media, donde los referentes expusieron sobre la "realidad" de gestionar cultura en el marco municipal. Se debatió acerca del lugar que la cultura tiene en las distintas agendas de los municipios y en especial, en el organigrama. Participaron Nicolás Fernández Rubio, director de Industrias Culturales de Escobar; Jacinto Cesáreo, en representación de Zárate; y, Adriana Lavagna, quien se desempeña en el área de cultura de Exaltación de la Cruz. A último momento, se excusó quien expondría la mirada del municipio de Campana. Fernández Rubio, se explayó sobre el cambio en los programas desarrollados en Escobar "a fin de que sean más inclusivos y que logren sembrar un polo de creatividad en lugares antes olvidados". Mencionó en particular el papel del programa "Cultura en los Barrios" y la perspectiva que este tipo de iniciativas permite avizorar respecto a la democratización de la cultura. En relación a la profesionalización del rol que desempeña, manifestó que la misma puede "marcar la diferencia" en el ámbito público. Reflexionando sobre su formación en el Instituto 15, destacó la impronta que la tecnicatura de Gestión Cultural ha dejado para desempeñar su labor, "por las herramientas que la carrera aporta en el diseño de programas y eventos, así como también en el de políticas culturales para el distrito". Así, compartió su intención de generar políticas no sólo "para la comunidad" sino también "desde la comunidad", comentó que buscando suplir los "baches" que encontraron en el área de cultura a nivel municipal, la creación de la Secretaría de Cultura forma parte de una política para jerarquizar este sector en Escobar. Jacinto Cesáreo, resaltó la importancia "de conocer los circuitos administrativos dentro del municipio para lograr que los proyectos puedan llevarse a cabo", distinguiendo desde este punto lo público y lo privado. Cesáreo también consideró que los gestores culturales deberían tener una formación concreta y específica en el ámbito administrativo del municipio. Por parte de Exaltación de la Cruz, Adriana Lavagna compartió su experiencia en artes visuales, desde su formación en la UNA hasta sus actividades como curadora, gestora y docente universitaria. En la gestión municipal, actualmente lleva adelante un ciclo de charlas mensuales y también dirige el Centro Cultural Cosmopolita. "El municipio de Exaltación no cuenta con una secretaría, sino que depende del área de gobierno", comentó, y señaló la importancia de articular las delegaciones de su municipio para generar vínculos y acciones coordinadas. En relación al status de la cultura en el organigrama municipal, los tres referentes coincidieron en la importancia de asignarle la estructura de una secretaría, a fin de contar con un presupuesto propio capaz de enmarcar programas y proyectos a mediano plazo: "En los casos en los que esto no sucede, se trabaja bajo el encuadre de programas de tipo anual que, de este modo, ven limitados su alcance y profundidad", afirmaron.

Fernández Rubio, Cesáreo, Lavagna y Rucker durante el panel “Municipio y Cultura. Presente y futuro de las políticas públicas distritales".



La Gestión Cultural y su jerarquización al debate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: