Sr. Director de La Auténtica Defensa: Agradecería vuestra publicación. Origina la presente la cantidad de quemadores que invaden las veredas (y paredes) de Campana. Soy vecino de Plaza Italia; en el día de ayer (13/11/17) pasaba por Coletta y Paso donde observo cantidad de quemadores en las paredes sobre Coletta; provenían de una arboleda importante (y de altura) existente en el lugar; un buen vecino estaba tratando de amortiguar el daño que producen los mismos; me referencia que había efectuado varias llamadas al órgano municipal correspondiente con resultado negativo; aclara que le es dificultoso combatirlos por la altura de la arboleda (había solicitado poda con igual resultado : negativo)(era un señor con unos cuantos abriles). Esta situación se repite : hace más de 2 semanas aproximado caminaba por la calle 25 de Mayo y en las paredes de la Escuela Nº 16 muy "orondos" los quemadores y así en otros lugares la misma situación.- Se de la preocupación y medidas de esta administración municipal pero .... parece ser que no son suficientes.- Lo más "preocupante" es el daño a la salud püblica que no tiene retorno (habría que averiguar los consultorios médico-hospitalarios). Antonio Florido DNI 5.488904

Correo de lectores

Por Antonio Florido

