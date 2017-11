¿Estresado? Su dentista puede determinarlo

Imagen ilustrativa, selección del editor. Se ven cada vez más síntomas de estrés en el consultorio odontológico. Durante los exámenes y limpiezas dentales de rutina, los dentistas pueden detectar los síntomas orales del estrés, entre ellos el dolor orofacial, bruxismo, trastornos temporomandibulares, lesiones en la boca y enfermedades de las encías. "Para la mayoría de las personas, es difícil saber qué grado de estrés tienen y en qué medida afecta al cuerpo hasta que se enferman", opina el Dr. Kevin Sheu, cirujano dental y director de servicios profesionales en Delta Dental. "Los exámenes dentales regulares pueden ser la primera línea de defensa para detectar a tiempo las enfermedades vinculadas con el estrés". Si siente tensión o ansiedad, debe prestar atención a signos de los siguientes trastornos relacionados. Bruxismo. Bruxismo es el término técnico que se utiliza para la acción de rechinar los dientes y apretar las mandíbulas. Si bien la causa pueden ser los trastornos del sueño, una mordida anormal, la falta de dientes o los dientes torcidos, también se puede originar por el estrés y la ansiedad. La tensión nerviosa, el enojo y la frustración pueden ser las causas por las cuales las personas comienzan a mostrar signos de bruxismo sin siquiera saberlo. Trastornos temporomandibulares: Las situaciones estresantes pueden agravar el trastorno temporomandibular por el uso excesivo de los músculos de la mandíbula, específicamente por rechinar o apretar los dientes (como con el bruxismo). Incluso si no observa signos de bruxismo, como puntas planas de los dientes o disminución del esmalte dental, puede advertir otros síntomas de trastornos temporomandibulares como dolor en la articulación de la mandíbula o crujido o chasquido de la mandíbula. Si experimenta alguno de estos síntomas, consulte con su dentista para ver si los trastornos temporomandibulaes son la causa de los mismos. Enfermedad en las encías: Estudios realizados en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Michigan revelaron que los factores emocionales jugaron un rol importante en el desarrollo de enfermedades en las encías (periodontales)de personas adultas. Los investigadores también descubrieron que la gravedad de la enfermedad de las encías aumentaba si el estrés (del cónyuge, hijos, falta de compañía, finanzas o trabajo) que experimentaba el paciente en los 12 meses previos era mayor. Además, los investigadores descubrieron que los que presentaban mayores riesgos de enfermedades en las encías eran aquellos que se mostraban muy emocionales con respecto a los problemas financieros. Sin embargo hay buenas noticias: los pacientes que enfrentaron sus problemas financieros de una manera activa y positiva no tuvieron más riesgos de enfermedad en las encías que aquellos que no tenían problemas de dinero. Afta: Afta (o úlceras en la boca) por lo general aparece dentro de la boca y no es contagiosa. A menudo se desencadena por un traumatismo como una mordida en la mejilla, una lesión pequeña en la encía causada con el cepillo de dientes o incluso por cepillar los dientes en exceso. El afta también puede ser desencadenada por el estrés. Según un informe de Odontología general, una publicación clínica revisada por colegas de la Academia de Odontología General, los estudios demuestran que el afta tiene una alta incidencia entre los estudiantes y que estas afecciones desaparecen durante las vacaciones y después de la graduación, cuando disminuyen los niveles de estrés.

¿Estresado? Su dentista puede determinarlo

