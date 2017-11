Marianela López hace cuatro años que entrena en el Gimnasio Power Gym, pero recién en este 2017 se largó a competir. Y días atrás, en Monte Grande, fue campeona en la categoría Bikini Junior y Bikini Senior. Además obtuvo el Premio Overall, como mejor ganadora de las diferentes clases. "Es impresionante el cambio y me doy cuenta que vale la pena el esfuerzo logrado", asegura. La Copa Master de Fisiculturismo & Fitness se realizó el pasado 5 de noviembre en Monte Grande. Y allí festejó la joven campanense Marianela López (23), ganadora en las categorías Bikini Junior (categoría hasta 24 años) y Bikini Senior (una categoría superior). Pero, además, se quedó con el Premio Overall como la mejor entre todas las categorías. "No lo podía creer hasta que llegué y me felicitaban acá. En segundos me acordé de todos. Me acordaba en el momento que Leo antes que empiece a entrenar me preguntaba ¿cuándo vas a arrancar de verdad? Me acordé en el momento que quería dejar la dieta, los cumpleaños y las tortas", cuenta Marianela, quien entrena con Leonardo Zárate y Christian Lacio en el Gimnasio Power Gym hace ya cuatro años. "Son increíbles como profesores y personas. Aparte de ser entrenadores los considero como amigos", asegura. "Ella, contra viento y marea, se propuso hacerlo y ganó, su categoría; después la subimos a la otra y también salió campeona de campeonas", remarca Zárate. Pero participar de esta competencia no le resultó sencillo a Marianela: "Es bastante costoso. Se necesitn bikinis, zapatos, maquillaje, la pintura para el cuerpo y la inscripción", explica, al tiempo que resalta el apoyo que recibió de su novio. Tras estos títulos conquistados, la joven campanense admite que termina su año "mucho mejor de lo que esperaba". "El haber ganado cambió todo y tengo más posibilidades", explica. Ahora se prepara para la Copa Bonaerense de Fisiculturismo que se desarrollará este domingo 19 en San Justo. Y luego le apuntará a la Copa Nacional que se realizará en diciembre en la provincia de Córdoba. "Es impresionante el cambio y me doy cuenta que vale la pena el esfuerzo logrado. Estoy feliz disfrutando a cada segundo, con muchas puertas abiertas. Me encantaría y me preparo también para viajar de manera internacional", se emociona esta joven de 23 años a la que le falta un final para recibirse de Técnica en Higiene y Seguridad. En el diálogo con LAD, Marianela también recordó cómo comenzó en el fisicoculturismo. Explicó que en 2016, por cuestiones personales, dejó Campana y se fue a Brasil. Sin embargo, en un momento hizo un click: "Extrañaba horrores, salía a correr y a hacer ejercicios en la playa. Me decía: tengo que volver y sacarme las ganas de competir". Finalmente volvió y en abril le propusieron entrenarse con un objetivo y, entre las opciones, estaba la Copa Master que la coronó recientemente. De hecho, todo fue muy rápido para ella. La curiosidad se le despertó con fotos y videos de fisicoculturistas, aunque le costaba imaginarse en ese mundo: "Modelaje, abdominales marcados... Me fui metiendo sin ver mucho futuro. Es más: yo veía lejísimos a las chicas", agrega. Sin embargo, con "un sacrificio muy grande" pudo llegar: "Entreno de lunes a sábado en doble turno: de 7 a 9 de la mañana y de 19 a 21 horas", detalla. "Todo es muy nuevo y fuerte para ella, pero tiene un futuro bárbaro", la destacan sus entrenadores. "Un resultado a veces es muy relativo, pero el roce con atletas de elite, de otro nivel, es un orgullo. La meta de nuestros chicos es nuestra meta", aseguran los responsables del Gimnasio Power Gym.

Una campanense de 23 años, la mejor de la Copa Master de Fisicoculturismo & Fitness

