De la Riva mostró cautela al analizar el presente de su equipo, líder del Nacional B. Aseguró que el promedio es un tema que "todavía preocupa" y que "falta muchísimo" campeonato por delante. El entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, volvió a dejar en claro que no es un hombre que se va a dejar llevar por la euforia de un triunfo. Porque mientras el pueblo Violeta se iba de Mitre y Puccini repleto de alegría por ser el líder del Nacional B, el DT encaró la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Estudiantes con mucha cautela. "Los objetivos no están cumplidos para nada", remarcó. "El tema del descenso es un tema que me preocupa. No estamos en una situación cómoda todavía. Pareciera que sí porque el andar del equipo invita a pensar que vamos a seguir sumando, pero los puntos que tenemos no me dan tranquilidad todavía", explicó. En ese sentido, el uruguayo señaló que la idea es avanzar paso a paso. "Ahora tenemos que sumar algunos puntos más para clasificar a la próxima Copa Argentina", puntualizó. "Recién después, si seguimos sumando y nos alejamos del descenso, le apuntaremos al Reducido, que sería muy importante para Villa Dálmine. Pero todavía falta mucho: queda el final de este año, un parate y una pretemporada y todo puede cambiar", agregó. Consultado sobre si esperaba que su equipo estuviese en lo más alto de un campeonato que en la previa tenía a rivales que se habían reforzado con mucha jerarquía, De la Riva señaló: "Nosotros confiábamos en poder ser protagonistas. Siempre pensamos que si nos acompañaban en el armado del equipo íbamos a andar bien. No podíamos saber cuántos puntos vamos a sacar, pero confiaba mucho en que íbamos a tener un buen año, porque cada vez en que confían en nosotros para armar un plantel, creemos que nos va bien. No somos ni más ni menos que nadie, pero nos tenemos confianza. Por suerte las cosas se nos están dando, pero vale aclarar que por ahora, porque la realidad es que todavía falta muchísimo y el fútbol es momentos y lo anímico importa mucho. Y nosotros anímicamente estamos bien, pero tenemos que ver cómo responde el equipo cuando nos toque perder o cuando tengamos una racha negativa". En cuanto al partido frente a Estudiantes de San Luis, el DT evaluó: "Nosotros hicimos un buen partido, pero ellos también. Nosotros arrancamos mejor y ganábamos justamente, pero de los equipos que vinieron a Campana, me parece que Estudiantes fue el que mejor jugó. En el primer tiempo nos inquietó: propuso y trianguló bien sobre los costados y así nos complicaron. Pero creo que nosotros fuimos superiores y el triunfo fue justo. Incluso, en el segundo tiempo, ellos no nos llegaban y nosotros desperdiciamos chances para el 3-0. Después, en una pelota parada aislada, nos descontaron y eso cambió la atmósfera y en los últimos minutos terminamos sufriendo un partido que se pudo haber liquidado antes. Pero Estudiantes fue siempre un equipo muy duro y por eso me voy contento también, porque le ganamos a un buen equipo". Y retomando ese análisis, el entrenador contó luego sus sensaciones tras el triunfo: "Siempre que uno gana se va contento. Y digo más: hasta cuando uno juega mal y gana se va contento. Lo que cambia es el nivel de preocupación y me preocuparon algunos desacoples defensivos que no venían sucediendo. Pero también creo que hubo mucho mérito de ellos". A su vez, De la Riva lamentó el desgaste de los jugadores por tener que afrontar el encuentro a las 15.00 (horario televisivo), con sol pleno y alta temperatura: "Jugar con este calor y temperatura a esta hora, con un sol tan intenso, desgasta mucho y agranda el riesgo de lesiones", explicó, al tiempo que reveló que Franco Flores terminó el juego con una molestia y que Ramiro López se resintió de un golpe en el tabique.

DE LA RIVA REMARCÓ LA "TRANQUILIDAD" QUE LE BRINDA PERAFAN EN EL ARCO.

DT de Villa Dálmine:

Felipe De la Riva; ”Los objetivos no están cumplidos para nada”

