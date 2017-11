En su último partido del año, la Selección cayó tras ir ganando 2-0. La Selección tropezó feo con Nigeria en un amistoso que representó su última presentación del año. Es que luego de ir ganando 2 a 0, perdió 4 a 2 en un partido disputado en Krasnodar del que no participó Lionel Messi. El equipo de Jorge Sampaoli se había puesto en ventaja con los goles de Ever Banega, a los 22 minutos, de tiro libre, y de Sergio "Kun" Agüero, a los 36, ambos en el primer tiempo. En esa etapa, a los 44, el conjunto nigeriano descontó con un tiro libre perfectamente ejecutado por Kelechi Iheanacho. En el complemento Nigeria logró empatar y dar vuelta el resultado en tres minutos, con los goles de Alex Iwobi, a los 6, y Brian Idowu, a los 8. Posteriormente, el mismo Ibowi marcó el 4-2 a los 28 del complemento. En esta oportunidad, Argentino alistó a Agustín Marchesín; Javier Mascherano, Germán Pezzella y Nicolás Otamendi; Ever Banega, Matías Kranevitter y Giovanni Lo Celso; Paulo Dybala; Cristian Pavón, Sergio Agüero y Angel Di María. Además, en el complemento sumaron minutos Darío Benedetto, Alejandro Gómez, Fernando Belluschi, Emiliano Rigoni, Diego Perotti y Emiliano Insúa, quienes ingresaron desde el banco de suplentes. Luego del encuentro, el entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, relativizó la derrota al afirmar que es "difícil de explicar" porque "el primer tiempo era para cuatro goles de diferencia a favor" y luego faltó "capacidad y luces para ir a buscarlo". Después agregó que su principal preocupación es cómo jugó el equipo en desventaja, porque según señaló "faltó criterio en la búsqueda". "Son situaciones que tendremos que revisar y evaluar de cara al futuro, porque estos partidos son los típicos del Mundial", remarcó.

ARGENTINA LO GANABA CÓMODAMENTE, PERO SE DURMIÓ Y NIGERIA LA CASTIGÓ.



Camino al Mundial:

Argentina se complicó solo y perdió 4-2 con Nigeria

