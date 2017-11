Luis Gómez: ”Reemplazar a Abella es una cosa seria por el ritmo que le da a la intendencia”

El intendente interino habló de la experiencia de estar al mando de la ciudad y de lo que significa para el radicalismo volver a detentar ese lugar después de 22 años. "Sebastián está 16 horas adentro del Municipio, recorriendo, consiguiendo cosas para Campana", aseguró.

El radicalismo tuvo que esperar más de 20 años para volver a detentar la intendencia de nuestra ciudad: hasta el lunes, el radical Luis Gómez oficiará de intendente interino por la licencia de Sebastián Abella. En diálogo con LAD, el referente de la UCR Campana contó cómo vive la experiencia de estar al mando de la ciudad y del crecimiento del peso de su partido dentro del frente Cambiemos.

"(Es) Una experiencia importante, porque reemplazar a Abella estos quince días es una cosa seria por el ritmo que le da a la intendencia", afirmó Gómez.

El concejal destacó el compromiso de Abella con su mandato. "Sebastián está 16 horas adentro del Municipio, recorriendo, consiguiendo cosas para Campana", aseguró, algo que la gente "ratificó" en la última elección. "No le dio un cheque en blanco, sino un respaldo a la gestión", señaló.

Lejos de prestar su firma a las tareas administrativas, en sus días como jefe comunal interino Gómez ha recorrido obras y encabezado diversas actividades municipales. "Esta gestión tiene bastante coordinado lo que es el movimiento diario. Cada área está bien ocupada, y si vos tenés algún reclamo para hacer enseguida te atienden, se preocupan y lo tratan de solucionar. En ese sentido, me llevó una grata impresión", afirmó.

Por otra parte, el referente del radicalismo aseveró que reemplazar a Abella "es una responsabilidad muy grande para el partido", que describió como "una de las patas importantes de Cambiemos".

"El radicalismo se está regenerando y empezando a emerger después de lo que significó la crisis del 2001, en la provincia (de Buenos Aires) con dirigentes, concejales y diputados, y en otras provincias con gobernadores. Creo que en el 2019 vamos a ampliar la cantidad de provincias gobernadas por radicales", comentó.

Y destacó que, a partir de diciembre, la representación de la UCR en el HCD se ampliará con la asunción de Romina Buzzini. "Es todo fruto del crecimiento del radicalismo y de la coalición de Cambiemos. La verdad es que vamos a tener una representación importante, estando en la toma de decisiones del Concejo Deliberante, especialmente dentro del bloque de Cambiemos" consideró.

"Nosotros apoyamos la gestión Abella, a veces con un espíritu crítico en algunas cosas, pero en el trazo grueso estamos consustanciados, porque le dio un cambio a la ciudad. La gente por ahí tenía miedo de que Cambiemos había llegado para ser un gobierno de las clases media y media-alta: sin embargo, las mayores obras de infraestructura en Campana y en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires están puestas en los barrios más carenciados", añadió el intendente interino.

En 2015, cuando Abella le ofreció ser el primer candidato a concejal de la lista de Cambiemos, la intendencia volvió a figurar en el horizonte de Gómez luego de 16 años, cuando en 1999 había intentado arrebatársela a Jorge Varela. Pero para el radical aquel entonces y hoy "son distintos momentos".

"En la cuestión política y más de una ciudad, no creo que las cosas se hagan por revanchismo", expresó.



HCD: Comisiones, proyectos y presidencia

Gómez aseguró que nunca se le hubiera ocurrido no dar quorum en las comisiones y reiteró que la presidencia del próximo Concejo Deliberante debe quedar para Cambiemos.

El intendente interino se refirió en tono crítico a las trabas que están teniendo las comisiones del Honorable Concejo Deliberante para funcionar con normalidad.

"He estado (como concejal) del lado oficialista, con Dellepiane, y del lado opositor, cuando estaba Varela: nunca se me hubiera ocurrido no ir a las comisiones y no dar quórum. Si la posición no es la que me gusta, busco los argumentos, digo que no y voto negativo. Pero esto de faltar, de no ir a las sesiones y a las comisiones, es nuevo. Yo no lo hubiese hecho", cuestionó el radical.

"Por eso uno siempre apela a una oposición constructiva y responsable, que vaya a dar el debate y, si tiene que votar en contra porque algo no le gusta, lo haga", añadió.

El concejal radical comentó que "sinceramente" no ve "proyectos polémicos" que justifiquen la táctica de las bancadas disidentes. "Sinceramente, no veo algo tan negativo como para no dar quórum o debate en las comisiones. Creo que en otras épocas ha habido proyectos más difíciles", sostuvo Gómez.

Consultado sobre el escenario legislativo después de que su composición cambie y la oposición pase a ser mayoría, fue tajante: "La presidencia tiene que ser de Cambiemos".

"No sé si va a ser Sergio Roses el candidato. Si lo es, bien merecido lo tiene porque fue el que encabezó la lista en octubre, ganando por amplia mayoría. Además, somos la primera minoría. El sentido común diría que Roses tiene que ser el candidato a presidente del Concejo", explicó.

"No obstante, no siendo Roses, la primera minoría es de Cambiemos y el respaldo político la gente se lo dio a Cambiemos. Siempre hago esta ecuación: le ganó por 8 mil votos al segundo y por 17 mil al tercero. Sumando ambos, son los mismos votos que sacamos nosotros. Es una responsabilidad para seguir haciendo", amplió Gómez.

Paralelamente, se corrió de las opciones para ocupar la titularidad del HCD, cargó que desempeñó a fines de los noventa. Dijo que si llegará a pasar "uno tiene que asumir las responsabilidades que toquen" pero volvió a exaltar a Sergio Roses, en cuya figura "la presidencia del Concejo Deliberante está bien representada".