Porque la vida es bella

Folklore, milonga, canciones y recitados. Los hermanos Ricardo y Carlos Bedinelli, junto con Ricardo Tabares se presentan este lunes a las 20:30 en Bisellia. La entrada es libre y gratuita. Ricardo "Tifa" Tabares arranca con una prolija milonga surera. Lo sigue Carlos "Mangucho" Bedinelli con una extraña evolución gringa del cajón peruano llamada "Slap Top Cajón", y entra su hermano, Ricardo "Carozo" Bedinelli recitando, bien a lo macho del barrio 9 de Julio: "Moneda que está en la mano, tal vez se deba guardar. Pero la que está en el alma, se pierde si no se da…". Y entendimos todo. Por eso mismo, para no dejar de compartir lo que llevan en el alma, este lunes a las 20:30 hará su debut en Bisellia el trío "Ca-Ti-Man" por aquello de "Carozo", "Tifa" y "Mangucho", espectacular formación forjada a fuerza de acumular décadas de cariño mutuo y sobremesas. "¿Sabés lo que pasa? Ya estamos a una altura de nuestras vidas que tenés que hacer lo que tenés ganas de hacer, porque no habrá otra oportunidad de hacer lo que nos gusta", explica "Carozo", Licenciado en Administración y profesor en varias escuelas de educación media de Campana que además de poner la voz, también toca la segunda guitarra. El virtuoso del trío, el que hace los mágicos punteos, es "Tifa", quien la vida lo llevó por diferentes oficios, tales como canillita, ferroviario, colectivero, y amarrador de buques, por ejemplo. Pero por sobre todas las cosas, "Tifa" se recibió de Profesor de Guitarra. "Estudié y largué varias veces hasta que me recibí. La mayor parte con Antonio Gulfo, el hermano mayor de Tito… mal humorado y terriblemente exigente. Pero era el mejor", recuerda. El tercer integrante es "Mangucho", otro buscavidas que hoy maneja un exitoso emprendimiento con su propia planta de agua potable baja en sodio y tratada con ozono. "Cuando los vi arrancando, me quise sumar con la percusión. Conseguí un bombo legüero prestado y cuando me fui a comprar un cajón perurano, volví con esto (muestra el "Slap Top Cajón") que de un lado suena como un bongó, y del otro casi como un redoblante", explica "Mangucho" quien también canta. Además de recitados, el ajustado y selecto repertorio de "Ca-Ti-Man", incluye exquisitas versiones de Atahualpa Yupanqui, Jairo, Horacio Guaraní, Teresa Parodi y Daniel Magal, entre otros. "La idea –resume Ricardo- es compartir lo que nos gusta con nuestra gente y con aquellos que se quieran sumar. Incluso pensamos dejar un espacio con el micrófono abierto, por si alguien se muere de ganas de subir al escenario. Les aseguramos que va a ser un lunes diferente. Los esperamos".

Folklore, milonga, canciones y recitados con entrada libre y gratuita en Bisellia teatro bar.







Porque la vida es bella

Los hermanos Ricardo y Carlos Bedinelli, junto con Ricardo Tabares se presentan este lunes a las 20:30 en Bisellia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: