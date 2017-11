Oscar Trujillo sería el candidato a presidente del Partido Justicialista de Campana

EL PJ BONAERENSE Hoy jueves vence el plazo para presentar la lista de candidatos que competirán en las elecciones para presidente del PJ Bonaerense y anoche todavía no había claridad sobre quiénes serán los competidores. En principio, tres dirigentes que habían manifestado sus intenciones de conducir el partido: el presidente actual, Fernando Espinoza, y los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Walter Festa (Moreno). Hasta ayer, los tres coincidían en un objetivo: querían liderar una lista de unidad y evitar la competencia interna. La candidatura del historiador habría sido consensuada por los diversos sectores del partido. Como vicepresidente iría Lito Agnes y como secretario general Mauro Magallanes. Luego de varias idas y vueltas, los diferentes sectores del Partido Justicialista de Campana parecen haber alcanzado un consenso alrededor de una lista única de cara a la renovación de sus autoridades el próximo mes de diciembre. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, el candidato a presidente sería Oscar Trujillo. Como vicepresidente iría Lito Agnes, mientras que Mauro Magallanes aspiraría a ocupar la Secretaría General. Dichas candidaturas se definieron el miércoles por la noche, tras un acuerdo entre las distintas agrupaciones pejotistas. La lista revela la plena reincorporación de Unidad Ciudadana al PJ local, espacio que en octubre compitió conformando un frente por fuera del partido. Además, trascendió que referentes del Frente Renovador también habrían dado su visto bueno a la titularidad de Trujillo al frente del PJ. Otros de los candidatos serían Joel Vallomy (primer vocal); Alejandro Robledo (Prensa); Ezequiel Tellería (Finanzas); Alberto Badino (Derechos Humanos); Olga García (segunda vocal) y Gustavo González (Organización). Si bien no trascendieron los cargos completos y podría haber incorporaciones o corrimientos en los secundarios, los aspirantes a los puestos más importantes estarían ya decididos. La semana pasada, el bloque de concejales del PJ-FPV convocó al presidente saliente del partido, Pedro Milla, para expresarle su voluntad de trabajar con el fin de lograr la unidad del peronismo campanense. En esa reunión, Milla había coincidido con el objetivo de los ediles y criticó el llamado a un encuentro realizado por el giroldismo, al que finalmente terminaron faltando casi todos los referentes principales del peronismo local.

TRUJILLO, EXCONCEJAL Y FUNCIONARIO MUNICIPAL, FUE PRECANDIDATO A INTENDENTE EN 2015, PERO NO PARTICIPÓ DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS.



Oscar Trujillo sería el candidato a presidente del Partido Justicialista de Campana

