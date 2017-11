La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/nov/2017 Remo:

El Boat Club inicia hoy su participación en el Campeonato Argentino de Remo









Presentará siete embarcaciones para dar batalla en esta edición 2017 de la regata más importante del año a nivel nacional, y una de las más importantes de América Latina. El CBC buscará repetir o mejorar las grandes actuaciones de 2015 y 2016. Llegó la hora. La cuenta regresiva que comienza con los durísimos entrenamientos de la pretemporada de verano llega a su fin: hoy jueves comienza la edición 2017 del Campeonato Argentino de Remo, la última regata oficial -y la de mayor importancia- del calendario de la Asociación Argentina de Remo. Y el equipo del Campana Boat Club dirá presente con siete embarcaciones. La competencia se llevará a cabo en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, desde este jueves 16 al domingo 19. Los días jueves y viernes se correrán todas las pruebas eliminatorias, repechajes y semifinales (de aquellas pruebas que tengan más de seis embarcaciones inscriptas), y el sábado y el domingo se disputarán las finales que determinarán a los campeones nacionales. El coach del CBC, Gustavo Hereñú, presentará siete embarcaciones con el objetivo de igualar o mejorar las grandes actuaciones logradas por el equipo celeste en las pasadas dos ediciones: tanto en 2015 como en 2016, el Campana Boat Club consiguió cuatro títulos de campeón argentino: seis oros en botes de conjunto y dos en single. Una gran cantidad en relación con el total de botes inscriptos. Por el Campana Boat Club buscarán el título nacional los siguientes botes: -MenM1x (single menor masculino): Felipe MODARELLI. Triple campeón argentino (single, dos sin timonel y cuádruple par menor), subcampeón sudamericano (cuatro sin timonel), representante mundialista (cuatro sin timonel, Mundial Junior de Lituania) y campeón de los II Juegos Suramericanos ODESUR de la Juventud (dos sin timonel), Felipe tendrá la difícil tarea de defender el título logrado el año pasado. Competirá en la prueba con mayor cantidad de inscriptos de la regata, con un total de 23 botes. -MenM2- (dos sin timonel menor masculino): Felipe MODARELLI (stroke) y Lionel ERBA (bow). Correrán el par menor en una final directa a cinco canchas, el domingo a las 10:49. Enfrentarán por el andarivel número cinco a Lukas Agustín Rodriguez Figueredo y Martín Nicolás Zocalo Aguirre, del Montevideo Rowing Club (no compiten por el título de campeón argentino); Diego León Cichello y Mateo Canceliere, del Club de Regatas La Plata; Federico Alejandro Steck y Tomás Avila, del Club de Regatas La Marina; y Franco Miguel Decillo y Mario Gabriel Roggi, del Club Náutico Zárate. -MenW1x (single menor femenino): Enid Jesabel GEUNA. La única representante femenina del CBC en este CAR 2017 correrá su primer campeonato argentino y lo hará en una categoría superior a la que corresponde a su edad, con el objetivo de buscar una medalla. No la tendrá para nada fácil, ya que serán un total de 13 botes, con tres chicas que, aun con edad de categoría menor, ya han incursionado en la selección argentina junior: Nazarena Pisani (Club de Regatas San Nicolás), Martina Geminiani (Club Canottieri Italiani) y Lucía Embrioni (Club San Fernando). Para avanzar a semifinales, Geuna deberá terminar su heat entre las tres primeras. -M2- (dos sin senior masculino): Joel Alejandro ROMERO (stroke) y Rubén GEUNA (bow). Este será el primer bote senior del CBC en un Campeonato Argentino desde 2013, año en el que Rafael Ortiz corrió la prueba de singles. Lógicamente se trata de una parada muy difícil, en una final directa contra dos poderosísimos botes: el del Club San Fernando, integrado por Iván Carino y Remo Lanzoni (dupla que corrió campeonatos mundiales), y el del Club de Regatas La Plata, tripulado por Agustín Díaz y Martín Lasserre, dos de los mejores remeros de la selección nacional superior. -BM2- (dos sin sub-23 masculino): Joel Alejandro ROMERO (stroke) y Rubén GEUNA (bow). El mismo bote, pero en una categoría inferior, la que corresponde a la edad de ambos remeros. Aquí el panorama se ve a priori mucho más alentador, ya que será una regata mano a mano contra el Club de Regatas La Marina (Mariano Ayala y Valentín Martinez), y en la que en la previa los campanenses son favoritos. La regata será el domingo a las 12:28. -JM4x (cuádruple par junior masculino): Santiago HOLST (stroke), Franco Ezequiel ALMIRON (3), Rodrigo Ismael CEJAS (2) y Felipe MODARELLI (bow). El CBC defenderá el título conseguido en 2016, con una formación renovada pero igual de sólida. No será fácil, ya que serán ocho botes en total, entre los cuales se encuentran los poderosos Club Náutico Zárate (con los dos mejores remeros junior del país, Franco Calvo y Lautaro Barrios, bicampeones sudamericanos y tres veces mundialistas) y Club Mendoza de Regatas (con Tomás Herrera, el compañero de bote de selección de Felipe Modarelli). Las eliminatorias y el repechaje serán el viernes, y la gran final el domingo. -JM4- (cuatro sin timonel junior masculino): Santiago HOLST (stroke), Franco Ezequiel ALMIRON (3), Lionel Erba (2) y Rodrigo Ismael CEJAS (bow). Tercera y última defensa del título para el CBC, con solo Franco "Urso" Almirón como tripulante de la conquista de 2016. Será una final directa con un total de cinco botes, dos de los cuales serán extranjeros, por lo cual el título se definirá entre tres clubes: Campana, Zárate o Regatas La Marina. Una vez más, el bote a vencer será el zarateño, que volverá a contar con Barrios y Calvo. La regata por el oro será el sábado a las 12:10.

Los remeros celestres junto a su entrenador, Gustavo Hereñú.





SOBRE EL YEYE VIGGIANI. ENID JESABEL GEUNA SERÁ LA ÚNICA REPRESENTANTE FEMENINA DEL CAMPANA BOAT CLUB EN ESTE CAMPEONATO ARGENTINO 2017. PARTICIPARA DE LA PRUEBA SINGLE MENOR FEMENINO.

CON EL ENTRENADOR. LOS REMEROS DEL CAMPANA BOAT JUNTO AL COACH GUSTAVO HEREÑÚ, EN UNO DE LOS ÚLTIMOS ENTRENAMIENTOS PREVIOS AL CAMPEONATO ARGENTINO QUE SE INICIARÁ HOY EN TIGRE. RODRIGO MURILLO COMPETIRA PARA SAN FERNANDO El remero campanense dirá presente en el CAR en dos pruebas que ya ganó muchas veces: cuatro remos largos sin timonel y ocho senior. Rodrigo Hernán Murillo, el atleta campanense y remero del Club San Fernando y de la Selección Nacional, competirá este fin de semana en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, en el marco del Campeonato Argentino. Lo hará, como ya es una costumbre, en las pruebas de cuatro remos largos sin timonel, y en la de ochos senior. Además, será suplente en dos sin senior (en la que participarán remeros del Campana Boat Club). El día sábado será su primera salida al agua, en la final directa de los cuatros sin. Será un mano a mano contra el Club de Regatas La Plata -casi ya un superclásico del remo nacional-. El bote del ´´Sanfer´´, que irá por el carril número uno, estará tripulado por Marcos Morales (representante olímpico argentino en Atenas 2004, campeón mundial de remoergómetro) en posición de stroke, Murillo de 3, Remo Lanzoni de 2, e Iván Carino en el asiento de bow. El bote del club con sede en Ensenada formará con tres remeros de la selección nacional: Agustín Díaz de stroke, Martín Lasserre de 3 e Ignacio González Hrynkiewicz de 2. Completa el bote, como bow, Rodrigo Sánchez. La regata se correrá el sábado a las 16:00. El domingo, y como desenlace de la regata nacional, Murillo irá por una nueva defensa del título de ochos senior, del cual el Club San Fernando tiene el record de conquistas consecutivas. Competirán por el oro más preciado tres embarcaciones: será el Club San Fernando contra dos tripulaciones del Club de Regatas La Marina de Tigre. La formación del ocho Hudson ´´Discovery´´ del Club San Fernando será la siguiente: Remo Lanzoni (stroke), Iván Carino (7), Rodrigo Murillo (6), Federico Agustín Godoy (5), Sebastián Claus (4), Marcos Morales (3), Nicolás Orellana (2), Joaquín Riveros (bow, de categoría junior), y la timonel Antonella Lupo.

Dos figuras. Murillo junto a Cristian Rosso, quien correrá el single senior para el Club de Actividades Acuáticas Atlantis.

Llegó la hora #CAR2017 pic.twitter.com/3Wbvtas0IU — A.A.R.A. (@asocargremo) 21 de octubre de 2017 Hoy comienza la participacion del CBC en el Campeonato Argentino ???? de Remo!! #CAR2017

En la primera prueba del Programa de Regatas a las 11 hs. Eliminatoria Single Menor Masculino con @felimodarelli por Cancha 6.

El mejor de los éxitos!!#vamosCBC

Foto: @LADdigital pic.twitter.com/7olPbvTMCT — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 16 de noviembre de 2017

Remo:

El Boat Club inicia hoy su participación en el Campeonato Argentino de Remo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: