Alejandra Dip

Tierra, sincronicidad. Integración, equilibrio necesario para vivir en estos tiempos. Telepatía, movimiento y reordenamiento para evolucionar Kin tierra 8, energía de viaje, movimiento, mudanza, orden, en el tono de la realidad. Hoy nuestra realidad requiere reacomodar, ponernos en movimiento para sacar lo que ya no va y hacer lugar a lo nuevo que va a venir, el Dragón guía a la Tierra y la lleva por un camino de comienzos, iniciar cosas nuevas. Ordenar absolutamente todo, tu ropero, tu cocina, tus muebles, tus sentimientos, tu vida. El perro nos conecta con el corazón para mudar lo que ya no queremos y sentirnos felices respetándonos esta decisión. Excelente día para salir de viaje, con valijas y bolso o para un hermoso viaje astral. Si tenés que mudarte, las energías están dispuestas para que todo fluya de la mejor manera. Orden y sincronicidad, movimiento y dinámica para evolucionar. Energía sabía que nos da la posibilidad de recambiar nuestras células y hacer un avance en nuestras vidas. Hoy aprendamos a moderarnos, poner templanza en modo on, ACTIVADA!!. En paz y armonía, nada de obsesiones, nada de apegarse a lo material, no extremarse, ni desbordarse, volver al eje en caso de sentirse impulsivos y violentos, respiiiiro, inspirooooo,expirooo,ommmmmm. Tsunami de pasiones, puede llevarnos a desequilibrarnos y desequilibrar el entorno donde nos encontremos, descalzarte es buena opción para hacer descarga a tierra y catarsis. Excelente día para contactar con lo verde, naturaleza, la madre pacha, el aire, abrazar un árbol, sentirnos parte del planeta, parte del todo. Conectemos con nuestra curación y la de nuestra casa principal, que es el planeta!! Buen jueves Y a viajar!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/nTYdhLZsJ4 — alejandra dip (@turcadip) 16 de noviembre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Tierra 8 - Energía del Jueves 16/11/2017 - Trecena del Perro

Por Alejandra Dip

