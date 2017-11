"Distinguidos forasteros

que ha Castrillo habéis llegado,

a reavivar unos ritos

tan devotos como arcanos

y a contemplar al exótico

personaje del Colacho.

¡atended unos momentos!

Conviene explicaros algo

sobre nuestra Cofradía,

el atabal, los muchachos,

el hombre de la careta,

las castañuelas y el palo.

Luego podréis extenderos

por las bodegas de al lado

a rociar con el "churrillo"

el pan tierno y el asado."

--Palabras del Atabalero Existe una celebración llamada "Fiesta del Salto del Colacho", que se lleva a cabo en España, en Castrillo de Murcia, que es un pueblo que pertenece al Municipio de Sasamón, partido de Castrojeriz, en la provincia de Burgos. Esta celebración se efectúa al día siguiente después de Corpus. De tradición secular y de gran arraigo popular fue declarada de Interés Turístico de Castilla y León. Esta fiesta data del siglo XVII, momento en que comenzó ha hacerse popular manteniendo su vigencia en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Este Festival consiste en una jornada en la que tienen protagonismo el Colacho y el Atabalero, personajes medievales. El Colacho es un personaje grotesco, pues aparece ataviado con una botarga ( disfraz dónde predominan los colores amarillo, rojo y verde), su rostro lo cubre con una máscara amarilla; en una de sus manos lleva una terrañuela (castañuela de gran tamaño) que golpea con un palo en cuya punta lleva colgada una cola de caballo y en la otra porta una lanza. Con ellas persigue a los niños presentes y a las personas que se presten o no, a ser perseguidos, es curioso observar en los que se arriesgan a participar en el juego, expresiones de emoción, horror, miedo, cobardía, enojo o satisfacción, según las circunstancias. El griterío es estridente, ensordecedor el retumbar del atabal, rabiosos los golpes de castañuelas, indescriptible la bullanguería. El Atabalero, lleva una casaca larga y oscura, en su cabeza, porta con orgullo un sombrero de copa, va acompañando y anunciando con fuertes golpes de tambor (atabal), la presencia del Colacho. No para en ésto la broma, cuando todos están reunidos participando de la Misa, entra el Colacho en la Iglesia, saltando y les pega a las mujeres porque según la creencia con ésto las torna fecundas. Luego se coloca parado detrás o al costado del sacerdote y va remedando las ceremonias que éste realiza a lo largo de la celebración, tan burlescamente que algún Párroco se ha querido oponer, aunque inútilmente a esta costumbre pagana, porque verdaderamente parece parte de los juegos de escarnio o burlas de la Edad Media. El día más importante es el Domingo en el que se celebra la procesión, el recorrido comienza y finaliza en la Iglesia del pueblo. Los vecinos adornan sus casas con sus mejores galas, banderas, colchas, paños, colgaduras y en algunas colocan frente a sus puertas, unos "altares" de flores, allí, la procesión realiza una pausa y el sacerdote bendice el agua y el vino. A los pies de estos "altares", se colocan colchones o colchonetas cubiertas con sábanas multicolores y sobre ellos tienden a los niños nacidos durante ese año, ataviados con sus mejores galas, es raro que los pequeños superen los seis meses de edad. La festividad simboliza la lucha contra el pecado original con el que nacen los niños, además de preservarlos de las enfermedades y protegerlos de los malos espíritus, por lo que se necesita que el Colacho, que es la representación del demonio en persona, salte sobre los niños para borrar su mal. Puede hacerlo una o más veces sobre los cuerpos de los bebés según lo requieran sus madres. En el momento en que realiza el salto se quita la máscara. Las niñas que ese año han recibido la Primera Comunión, arrojan pétalos de flores a los bebés. Esta farsa o juego simboliza la lucha del mal y la herejía contra la fe del pueblo cristiano, el cuál lo vence con el Sacramento de la Eucaristía. El Colacho es representado por los jóvenes más ágiles pertenecientes a la Cofradía del Santísimo Sacramento. La fiesta termina en medio de bailes, en un lugar denominado "las eras", durante el mismo el Atabalero pronuncia un discurso y luego se bebe vino; se come queso (de Sasamón) y pan. A pesar de su interés y popularidad, esta fiesta está envuelta en cierta polémica debido al salto sobre los bebés, por lo que se la considera irrelevante. Si bien, es considerado uno de los festivales más peligrosos del mundo, cada año se reúnen cientos de turistas y habitantes de otras regiones de España para apreciar tan singular acto. En el II Congreso Eucarístico de Lugo, se pidió públicamente la extinción de la misma. Por otro lado, en el momento en que se encontraba al frente de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI, rogó a los sacerdotes españoles que recordaran que en el Catolicismo el Pecado Original se limpia con agua y no con un salto sobre los bebés. Como todo aquello que sale fuera de lo común, cada día aumentan los visitantes, incluso cubren el festival periodistas extranjeros. La Fiesta del Colacho es considerada ejemplo y modelo para algunos pueblos castellanos que poco a poco han ido perdiendo sus tradiciones, fiestas, fuegos, costumbres, canciones y bailes, casi sin inmutarse, sin hacer nada para evitar, tanta pérdida. La Fiesta del Colacho es el ejemplo vivo de lo que puede un pueblo pequeño que está empeñado en conservar, defender, comprender y vivir la herencia viva de sus tradiciones auténticas.

El Rincón de Aléthea:

El Salto del Colacho

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: