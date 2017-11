HCD: Comisiones, proyectos y presidencia

Luis Gómez aseguró que nunca se le hubiera ocurrido no dar quorum en las comisiones y reiteró que la presidencia del próximo Concejo Deliberante debe quedar para Cambiemos.

El intendente interino se refirió en tono crítico a las trabas que están teniendo las comisiones del Honorable Concejo Deliberante para funcionar con normalidad.

"He estado (como concejal) del lado oficialista, con Dellepiane, y del lado opositor, cuando estaba Varela: nunca se me hubiera ocurrido no ir a las comisiones y no dar quórum. Si la posición no es la que me gusta, busco los argumentos, digo que no y voto negativo. Pero esto de faltar, de no ir a las sesiones y a las comisiones, es nuevo. Yo no lo hubiese hecho", cuestionó el radical.

"Por eso uno siempre apela a una oposición constructiva y responsable, que vaya a dar el debate y, si tiene que votar en contra porque algo no le gusta, lo haga", añadió.

El concejal radical comentó que "sinceramente" no ve "proyectos polémicos" que justifiquen la táctica de las bancadas disidentes. "Sinceramente, no veo algo tan negativo como para no dar quórum o debate en las comisiones. Creo que en otras épocas ha habido proyectos más difíciles", sostuvo Gómez.

Consultado sobre el escenario legislativo después de que su composición cambie y la oposición pase a ser mayoría, fue tajante: "La presidencia tiene que ser de Cambiemos".

"No sé si va a ser Sergio Roses el candidato. Si lo es, bien merecido lo tiene porque fue el que encabezó la lista en octubre, ganando por amplia mayoría. Además, somos la primera minoría. El sentido común diría que Roses tiene que ser el candidato a presidente del Concejo", explicó.

"No obstante, no siendo Roses, la primera minoría es de Cambiemos y el respaldo político la gente se lo dio a Cambiemos. Siempre hago esta ecuación: le ganó por 8 mil votos al segundo y por 17 mil al tercero. Sumando ambos, son los mismos votos que sacamos nosotros. Es una responsabilidad para seguir haciendo", amplió Gómez.

Paralelamente, se corrió de las opciones para ocupar la titularidad del HCD, cargó que desempeñó a fines de los noventa. Dijo que si llegará a pasar "uno tiene que asumir las responsabilidades que toquen" pero volvió a exaltar a Sergio Roses, en cuya figura "la presidencia del Concejo Deliberante está bien representada".