La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/nov/2017 Boat Club:

En las últimas cuatro ediciones del Campeonato Argentino de Remo, el Campana Boat Club cosechó once medallas de oro, una cifra impulsada por las grandes actuaciones de 2015 y 2016 (cuatro en cada uno). El detalles de esos títulos argentinos en estos cuatro años es el siguiente: CAR 2013 -Doble Par Menor Femenino: Milagros Rambaud y María Kury CAR 2014 -Cuadruple Par Menor Masculino: Enzo Noguera, Franco Almirón, Rubén Geuna y Julián González. -Single Junior Femenino: María Kury CAR 2015 -Cuatro Sin Timonel Junior Masculino: Rubén Geuna, Mizael Ortiz, Enzo Noguera y Julián González -Doble Par Junior Masculino: Enzo Noguera y Julián González. -Dos Sin Timonel Menor Masculino: Franco Almirón y Felipe Modarelli -Single Menor Femenino: Milagros Rambaud CAR 2016 -Cuatro Sin Timonel Junior Masculino: Enzo Noguera, Joel Romero, Franco Almirón y Rubén Geuna -Cuádruple Par Junior Masculino: Enzo Noguera, Joel Romero, Franco Almirón y Rubén Geuna -Cuádruple Par Menor Masculino: Felipe Modarelli, Santiago Holst, Rodrigo Cejas e Iván Queipo -Single Menor Masculino: Felipe Modarelli TÍTULOS POR REMERO Enzo Noguera (5): 2014 Menm4x / 2015 Jm2x, Jm4- / 2016 Jm4-, Jm4x Franco Almirón (4): 2014 Menm4x / 2015 Menm2- / 2016 Jm4-, Jm4x Rubén Geuna: 2014 Menm4x / 2015 Jm4- / 2016 Jm4-, Jm4x Julián González (3): 2014 Menm4x / 2015 Jm2x, Jm4- Felipe Modarelli (3): 2015 Menm2- / 2016 Menm1x, Menm4x Joel Romero (2): 2016 Jm4-, Jm4x María Kury (2): 2013 Menw2x / 2014 Jw1x Milagros Rambaud (2): 2013 Menw2x / 2015 Menw1x Mizael Ortiz (1): 2015 Jm4- Rodrigo Cejas (1): 2016 Menm4x Santiago Holst (1): 2016: Menm4x Iván Queipo (1): 2016 Menm4x

BINOMIO CAMPEÓN. EN 2013, MILAGROS RAMBAUD Y MARÍA KURY GANARON EL TÍTULO ARGENTINO EN LA PRUEBA DOBLE PAR MENOR FEMENINO.





CAMPEONES ARGENTINOS. EN 2015, FELIPE MODARELLI Y FRANCO ALMIRÓN GANARON LA PRUEBA DOS SIN TIMONEL MENOR MASCULINO.



